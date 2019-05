Зимни спортове Марк Стоун избран за най-полезен играч на световните финали 27 май 2019 | 10:33 0



копирано





Стоун игра във всички десет мача на Канада в турнира и завърши начело на листата при реализаторите с осем гола. Той подаде за други шест и завърши турнира с 14 точки, което е петото най-добро постижение в крайното класиране. 27-годишният нападател е и с рейтинг +10 в класацията за положително присъствие на леда при пауърплей.

Mark Stone is named MVP of the #IIHFWorlds: pic.twitter.com/43mcRegltH — Team Canada Men (@HC_Men) 26 май 2019 г. Стоун стана първият канадец от 2008-а насам с приза за най-полезен играч. Тогава шампион стана Русия след победа с 5:4 над "кленовите листа", но Дени Хийтли стана МВП с 20 точки (12 гола и осем асистенции).



Стоун започна кариерата си в НХЛ през 2010-а година с Отава, а в момента играе за Вегас. Former Brandon Wheat King teammates Mark Stone and Toni Rajala share a moment after the @IIHFHockey Finals. Congrats to Toni Rajala on winning the gold medal at the IIHF World Hockey Championship for Finland. #BWKFamily #bdnmb pic.twitter.com/u7dvRS48Vw — Brandon Wheat Kings (@bdnwheatkings) 27 май 2019 г.

Канадският нападател Марк Стоун беше избран за най-полезен играч на световното първенство по хокей на лед, което завърши снощи в Словакия. Във филания мач Финландия победи отбора на Стоун с 3:1 и спечели златните медали за трети път в историята си.Стоун игра във всички десет мача на Канада в турнира и завърши начело на листата при реализаторите с осем гола. Той подаде за други шест и завърши турнира с 14 точки, което е петото най-добро постижение в крайното класиране. 27-годишният нападател е и с рейтинг +10 в класацията за положително присъствие на леда при пауърплей.Стоун стана първият канадец от 2008-а насам с приза за най-полезен играч. Тогава шампион стана Русия след победа с 5:4 над "кленовите листа", но Дени Хийтли стана МВП с 20 точки (12 гола и осем асистенции).

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 236

1