Тенис Свитолина се справи с Винъс Уилямс, убедително начало за Плишкова 26 май 2019 | 20:17 - Обновена 0



копирано





Свитолина имаше проблеми с контузии от началото на сезона на клей, като изигра само два мача на червени кортове и ги загуби. Това не й попречи днес да покаже стабилна игра и без особени проблеми да изхвърли Винъс след 1 час и 13 минути. Украинката завърши мача с 16 печеливши удара, а съперничката й направи 34 непредизвикани грешки.



Smiles for Svitolina @ElinaSvitolina notches her first win on the clay of the season taking down Venus Williams 6-3 6-3.#RG19 pic.twitter.com/1P1LOSTkN4 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019

Каролина Плишкова започна с убедителна победа участието си на Откритото първенство на Франция. Тя спечели 6:2, 6:3 срещу американката Мадисън Бренгъл. Чехкинята, която е един от скритите фаворити за титлата, записа шеста поредна победа след триумфа си в Рим преди седмица. Във втория кръг Плишкова ще се изправи срещу квалификантката от Словакия Кристина Кучова, която изненада шампионката на "Ролан Гарос" от 2009 г. Светлана Кузнецова.



Quick work Karolina



In just over an hour, @KaPliskova safely sails past Madison Brengle 6-2 6-3 to reach the second round.#RG19 pic.twitter.com/0tLesV2wlR — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019 ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж Елина Свитолина отстрани Винъс Уилямс в един от най-интересните двубои на старта на "Ролан Гарос". Украинката се справи с бившата номер 1 в света след успех с 6:3, 6:3. Следващата й съперничка ще е сънародничката й Катерина Козлова. 38-годишната Уилямс, която е финалистка в Париж от 2002 г., не е стигала по-далече от трети кръг на турнир от Големия шлем от US Open 2017.Свитолина имаше проблеми с контузии от началото на сезона на клей, като изигра само два мача на червени кортове и ги загуби. Това не й попречи днес да покаже стабилна игра и без особени проблеми да изхвърли Винъс след 1 час и 13 минути. Украинката завърши мача с 16 печеливши удара, а съперничката й направи 34 непредизвикани грешки.Каролина Плишкова започна с убедителна победа участието си на Откритото първенство на Франция. Тя спечели 6:2, 6:3 срещу американката Мадисън Бренгъл. Чехкинята, която е един от скритите фаворити за титлата, записа шеста поредна победа след триумфа си в Рим преди седмица. Във втория кръг Плишкова ще се изправи срещу квалификантката от Словакия Кристина Кучова, която изненада шампионката на "Ролан Гарос" от 2009 г. Светлана Кузнецова.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 317

1