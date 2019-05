Англия Чарлтън си вкара смешен автогол, но все пак се върна в Чемпиъншип след обрат в добавеното време 26 май 2019 | 19:49 - Обновена 0



Pop the champagne! We’ve done it!!! #cafc pic.twitter.com/b0hPilMvAU — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) 26 май 2019 г.



Чарлтън се завръща в Чемпиъншип за първи път от 2016 година, докато отборът на Съндърланд, който на два пъти изпадаше в последните два сезона, ще трябва за втора поредна година да играе в третото ниво на английския футбол. Това бе второ поражение на "черните котки" на "Уембли" в последния 56 дни, след като в края на април отборът загуби с дузпи от Портсмут във финалния двубой за Трофея на лигата. Иначе Съндърланд няма победа на "Уембли" вече седми пореден мач, като за последно тимът триумфира на националния стадион във финала за ФА Къп през 1973 година.

Ladies and gentleman, we bring to you...the definitive Twist and Shout (Wembley edition) #cafc pic.twitter.com/9AohPzrORA — Charlton Athletic FC (@CAFCofficial) 26 май 2019 г. Чарлтън спечели финалния плейоф в Лига Едно и се завърна в Чемпиъншип, след като победи с 2:1 на "Уембли" Съндърланд. Двубоят се разви по-много драматичен начин. "Черните котки" започнаха по-добре мача и в петата минута поведоха след изключително нелеп автогол на Наби Сар, който върна топката към Дилън Филипс в безобидна ситуация, но стражът на успя да я отиграе с крак и тя се озова в мрежата зад него. Чарлтън обаче стигна до изравнителен гол още до почивката. В 35-ата минута Бен Пурингтън засече на далечната греда много добро центриране на Лайл Тейлър. Шест секунди преди края на добавеното време, което бе четири минути, Патрик Бауер донесе победата на бившия отбор на Радостин Кишишев след разбъркване в наказателното поле на Съндърланд.



