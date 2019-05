Тенис Федерер: Сега знам, че бях прав да се откажа в Рим 26 май 2019 | 19:26 0



Носителят на 20 титли в “Големия шлем” Роджър Федерер коментира в прекрасно настроение първата си победа на “Ролан Гарос” от 2015 година насам, елиминирайки Лоренцо Сонего с 6:2, 6:4, 6:4. “Чувството е много добро, самият мач се разви отлично и ми се струва, че играх доста добре. Поведох с два пробива в първите два сета, което е страхотно, наистина. Това дава позитивен за мен тон на двубоя и в същото време отнема от увереността на противника. Не съм се усетил, че удрям топката по-рано в сравнение с предишното ми участие тук, защото не помня много от последното ми участие, освен, че загубих от Стан Вавринка. Welcome back to @RolandGarros, Fed



After sweeping his first round match (he asked to play on Sunday, this time), @RogerFederer sits down to catch up with @BrettHaber and Jim Courier.@AlfaRomeoUSA #RG19 pic.twitter.com/fmdYe27egB — Tennis Channel (@TennisChannel) May 26, 2019 Чувствам се много добре физически и сега знам, че е било правилно решението да се откажа от двубоя с Циципас в Рим. Тогава имах доста болежки в гърба и краката и ако бях изиграл дълъг двубой, можеше да трябва да се възстановявам със седмици. Когато остаряваш, болките по-бавно се преодоляват и именно затова трябва да съм по-дисциплинирам и да взимам такива решения. Изобщо не искам да се отказвам от мачове, особено пък в Рим, но сега беше правилно решение. Аз сам помолих да играя в неделя, защото така получавам повече време за адаптация и съответно повече време за почивка, ако загубя (смее се). В минали години съм бил против да играя в неделя, защото тогава още не беше нормално да започва турнир през уикенда, а не в понеделник. Сега знам, че има смисъл, защото в понеделник всички хора са на работа”, обобщи Федерер.

