Колоездене Каталдо спечели 15-ия етап в "Джирото", Роглич се отдалечи от "розовата фланелка" 26 май 2019 | 19:07 - Обновена 0



копирано

Италианецът Дарио Каталдо спечели 15-ия етап от колоездачната обиколка на Италия - 221 километра от Ирвеа до Комо. Каталдо и сънародникът му Матиа Катанело атакуваха още в самото начало на етапа и караха пред всички останали до самия край. Каталдо пресече финалната линия с време от 5 часа, 48 минути и 15 секунди, като успя да удържи финалната атака на Катанело. @giroditalia 2.UWT

Stage 14 Result

1 @DarioCataldo

2 @cattamat

3 @SimonYatess

4 Carthy Hugh

5 @RichardCarapazM

6 @vincenzonibali

7 @SupermanlopezN

8 @majkaformal

9 @pozzovivod

10 @MikelLandaMeana

#Eurosport #Giro102 @AstanaTeam @AndroniGiocatto pic.twitter.com/8HBioSTVqL — Cycling_360 (@cycling_360) May 26, 2019 На трето място завърши британецът Саймън Йейтс, който бе най-свеж в последните 10 километра. Той застигна група от трима колоездачи и в крайна сметка завърши начело на нея на 11 секунди зад Каталдо. Точно зад Йейтс финалната линия пресякоха сънародникът му Джон Карти Хю, водачът в генералното класиране Ричард Карапас от Еквадор и италианецът Винчецо Нибали. Основният фаворит на специалистите - словенецът Примож Роглич, имаше много проблеми по време на целия етап, като се наложи да сменя велосипеда си, а на последното спускане към Комо падна един от завоите. Все пак словенецът бързо успя да яхне отново велосипеда си и в крайна сметка да завърши на 13-о място на 51 секунди зад победителя Каталдо. #Giro2019 @DarioCataldo talks about stage win pic.twitter.com/F53vRyVI0J — The Daily Peloton (@TheDailyPeloton) May 26, 2019 Така в генералното класиране Карапас не само успя да запази лидерската "розова фланелка", но и да увеличи до 47 секунди преднината си пред втория Роглич. Трети е Нибали, който е на точно 1 минута зад Роглич. Четвърти се движи полякът Рафал Майка на 2:35 минути, следван от испанеца Микел Ланда на 3:15 и холандеца Бауке Молема на 3:38. В понеделник е вторият и последен почивен ден преди края на "Джирото", а във вторник предстоят 191 километра от Ловере до Понте ди Леньо. 0



копирано



1