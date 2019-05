ММА Битка между Кормие и Джоунс в тежка категория ще е по-различна 26 май 2019 | 18:51 0



Бившият шампион в полутежка категория Рашад Еванс вярва, че битка между Джон Джоунс и Даниел Кормие ще бъде различна, ако двамата се срещнат в тежка категория. Джоунс и DC изявиха желание да се бият още веднъж и докато Джоунс е готов да се качи в тежка категория, то Даниел Кормие иска двамата да се срещнат в полутежка, защото именно там Джоунс успя да победи Кормие. В момента двамата шампиони имат насрочени защити на титлите си и скоро ще влязат в октагона, за да ги бранят. Все по-често ще чуваме за трилогия между двамата и Еванс смята, че тя ще бъде различна в тежка категория: "It'd be interesting to see the matchup at heavyweight because I guarantee it'd be a lot different fight." -- @SugaRashadEvans to @MieshaTate and @RyanMcKinnell on a potential third showdown between Jon Jones and Daniel Cormier pic.twitter.com/fWDHPXfOuw — MMA on SiriusXM (@MMAonSiriusXM) May 23, 2019 "Мисля, че ще бъде напълно различна битка, ако Джоунс се качи в тежка категория, за да се бие с Даниел. Смятам, че Джоунс го знае, защото той е много умен боец. Мисля, че Джоунс има по-голям шанс да победи DC в полутежка категория, защото Кормие сваля доста килограми. Според мен това беше в основата той да не може да понесе този ритник в главата, който му вкара Джоунс. Кормие нямаше достатъчно течности в главата и беше дехидратиран от свалянето на килограми. Това може да се случи, когато си свалял килограми. В тежка категория обаче DC ще бъде много по-издръжлив. В тежка категория той има силата, която му липсва в полутежка. Много ще бъде интересно да ги видим в тежка категория, защото ще бъде различно и аз гарантирам", коментира Еванс. mma.bg

