Чилич пред Sportal.bg: Един-два мача могат да променят нещата за Григор

"Знам, че Григор напоследък няма толкова победи, колкото се очаква да постига, но мисля, че нивото му е добро. Играе добре и един-два мача тук или там могат да променят нещата. Същото важи и за мен, няколко победи могат да направят голяма разлика по отношение на увереността", отговори Чилич на въпрос на Sportal.bg относно следващия му съперник.



Marin Cilic cruises past Thomas Fabbiano 6-3, 7-5, 6-1 for a place in the second round of #FrenchOpen2019 #RG19 pic.twitter.com/Rda4UbZf9P — Doordarshan Sports (@ddsportschannel) May 26, 2019

"Да играеш с Григор във втория кръг е един от възможно най-тежките жребии. Трябва да се подготвя по най-добрия начин, да съм готов. Със сигурност това е трудно предизвикателство. Надявам се да играя силно", допълни хърватинът.



В първия кръг на Откритото първенство на Франция Чилич постигна победа с 6:3, 7:5, 6:1 срещу италианеца Томас Фабиано. "Като цяло съм доволен от играта си. Може би имах известни колебания във втория сет, но бях солиден от основната линия, движех се добре. Доволен съм", каза още Марин.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

