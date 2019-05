Тенис Федерер се завърна на "Ролан Гарос" по шампионски (видео) 26 май 2019 | 18:16 - Обновена 0



Федерер реализира пробив още в първия гейм в срещата и това улесни задачата му в първия сет. Ветеранът поведе с 4:0, след което двамата играчи си размениха по два гейма и първият сет приключи при резултат 6:2 за шампиона от 2009 година.



Втората част приличаше доста на първата - Федерер отново поведе с 4:0, но този път трябваше да се потруди повече за успеха в сета. Италианецът взе три поредни гейма, но швейцарецът сложи край на серията му, повеждайки с 5:3, като не даде точка на съперника си. Интересното е, че в гейма, в който бе пробит, Федерер първоначално се измъкна от 0:40, но в крайна сметка не съумя да спаси подаването си. При 5:4 Федерер взе на нула гейма, с който сервираше за сета и втората част приключи.

The long wait is over...@rogerfederer makes a successful return to Roland-Garros 6-2 6-4 6-4 over Lorenzo Sonego.#RG19 pic.twitter.com/6pfmGemZ0P — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019 В третия сет играта вървеше гейм за гейм без пробиви, но Федерер издебна момента и проби за 5:4. След това швейцарецът довърши Сонего с помощта на своя начален удар и се завърна на Откритото първенство на Франция по желания от него начин.



Във втория кръг Федерер ще играе с “щастливия губещ” от квалификациите Оскар Оте. Германецът надви тунизиеца Малек Джазири с 6:3, 6:1, 4:6, 6:0.

Il est de retour @rogerfederer signe sa première victoire à Roland-Garros depuis 2015.#RG19 pic.twitter.com/Q42jfELx13 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019 3 years, 11 months and 25 days later…



Good to have you back!#RG19 pic.twitter.com/6PNYcrBBo5 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019 Междувременно, място във втория кръг си осигури и №7 в схемата Кей Нишикори. Японецът не загуби сет срещу участващия с “уайлд кард” представител на домакините Кентен Алис - 6:2, 6:3, 6:4. Нишикори ще срещне в следващата фаза Жо-Вилфред Цонга (Франция) или Петер Гойовчик (Германия). Убедителна победа на старта постигна и 20-годишният гръцки талант Стефанос Циципас. Поставеният под №6 грък, финалист от Мадрид тази година, се наложи над Максимилиян Мартерер (Германия) с 6:2, 6:2, 7:6 (4). Циципас ще играе във втория кръг с боливиеца Уго Делиен.

.@keinishikori a parfaitement négocié son premier tour sur le Lenglen ! Victoire 6-2, 6-3, 6-4 face au Français Quentin Halys.#RG19 pic.twitter.com/2isvdtBj3f — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019 Поставеният под №29 италианец Матео Беретини (потенциален съперник на Федерер в третия кръг), пък се справи с испанеца Пабло Андухар с 6:7 (3), 6:4, 6:4, 6:2.



От турнира малко изненадващо отпадна миналогодишният полуфиналист и поставен под №16 италианец Марко Чекинато. Той пропиля аванс от 2:0 сета срещу участващия с "уайлд кард" френски ветеран Никола Маю - 6:2, 7:6 (6), 4:6, 2:6, 4:6.



