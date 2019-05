Тенис Григор Димитров: Рамото продължава да ми създава проблеми 26 май 2019 | 18:01 0



Сърбинът имаше физически проблеми или поне показа, че има проблем, във втория сет, но след това започна да играе по-силно. Димитров сподели, че това му се е отразило. "Водех с два сета и пробив. Не знаех как се чувства и мисля, че това наруши до някаква степен ритъма ми. Това е част от играта. Аз загубих концентрация и това е моя грешка. Като цяло беше страхотна да спечеля. Отдавна чакам подобна победа. Мисля, че този път във важния момент бях на ниво. Последните месеци всички оспорвани двубои отиваха за съперника", коментира Григор след срещата.



"Имах много време да тренирам. Рамото ми не е на 100% и това е нещо, за което мисля, когато съм на корта. Понякога това измества фокуса ми малко, но излизам и давам всичко от себе си. Не мога да стоя и да чакам да съм напълно възстановен. Ако нещата не се развиват както искам, приемам това и се опитвам да вървя напред", допълни той.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

