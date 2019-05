Тенис Чилич: Да играя с Григор във втори кръг е един от най-лошите жребии 26 май 2019 | 17:33 0



Четвъртфиналистът в Париж през последните две години Марин Чилич се справи в три сета със съпротивата на Томас Фабиано с 6:3, 7:5, 6:1 в първия кръг на “Ролан Гарос”. Както е известно, хърватинът ще срещне Григор Димитров във втория, след като той пък срази в пет сета Янко Типсаревич. Straightforward start.@cilic_marin sails past Fabbiano 6-3 7-5 6-1 for a place in the second round.#RG19 pic.twitter.com/UxV28bvnaE — Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019 Чилич, който е 13-и в световната ранглиста, беше почти безупречен на свой сервис и отбеляза 13 аса, като спечели 87% от точките при успешно свое първо подаване. Това е деветата му победа за годината (7) загуби, като точно преди “Ролан Гарос” той изпадна от топ 10 на класацията на АТР. Grigor 1st round win @GrigorDimitrov #RG19 pic.twitter.com/PZOurbAK0B — Wilson Tennis (@WilsonTennis) May 26, 2019 “Да играя с Григор във втори кръг е един от възможно най-лошите варианти при жребия. Знам, че Григор през тази година не записа толкова победи, колкото се очакваше от него, но все още нивото му е достатъчно добро, за да бъде опасен противник. Той всъщност играе доста добре и ми се струва, че ако направи един-два добри мача в Париж, ще преобърне сезона си”, каза ласкаво Чилич за следващия си опонент. Чилич има три отпадания в първи кръг на “Ролан Гарос”, но пък през последните два сезона стигна до четвъртфиналите. Двамата с Григор имат пет мача помежду си и българинът е с четири поражения и една победа - на “Мастърс”-а в Париж през 2015-а, като всичките им предишни двубои са били на твърди кортове.

