Европейски футбол Моуриньо: Трябва да съм рационален при избора на нов клуб 26 май 2019 | 16:32 - Обновена 0



копирано

Бившият старши треньор на Манчестър Юнайтед Жозе Моуриньо за пореден път говори за бъдещето си, което все още остава неясно на този етап. Португалецът иска да избере новия си клуб възможно най-внимателно и не смята да прибързва с избора. Преди няколко месеца португалският наставник заяви уверено, че ще има нов отбор за старта на подготовката за новия сезон, но до този момент това все още не е факт. What next for Jose Mourinho?



More: https://t.co/q1vRdczr8E pic.twitter.com/8tI8GKnlq9 — Sky Sports Football (@SkyFootball) May 25, 2019 "Единственото нещо, което знам е, че не мога да бъда емоционален при вземането на решение. Трябва да съм рационален. Няма нужда да избирам само защото искам да работя, като че ли отчаяно искам да работя навсякъде. Трябва да избера следващия клуб, защото ще го считам за подходящ мотивиращ проект за мен. Искам да се върна по-силен от всякога. Уча много и работя усилено върху себе си, за да бъда готов да се върна на най-високо ниво", заяви Моуриньо пред "A Bola". 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 869 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1