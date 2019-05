Волейбол Волейболен треньор загина в катастрофа 26 май 2019 | 16:05 0



IN MEMORIAM: Serbian expert, a former longtime head coach of @odbojkaHOS Women's national team, Aksentijevi dies in a road accidenthttps://t.co/bZQ0dEd2uk#volleyball #odbojka pic.twitter.com/gdcE3AsWpl — WorldofVolley.com (@WofVOLLEY) May 26, 2019

Трагедията е станала недалеко от сръбския град Рума, съобщава World of Volley. Аксентиевич е получил сериозна травма, след като е паднал с мотоциклет след стълкновение с друго транспортно средство на шосето. Сръбският специалист е биол откаран в болница в тежко състояние. На него му е била оказана своевременна медицинска помощ, но малко след това е починал от получените тежки травми.



През миналия сезон Мирослав Аксентиевич беше начело на тима на Спартак (Суботица), който се състезаваше във Висшата лига на Сърбия. До тогава в течение на 6 години бе начело на женския национален отбор на Хърватия, с който участва на Мондиал 2010.

