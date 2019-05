Англия Стилиян Петров: Ако трябва да се докажа на по-ниско ниво, ще отида и ще се докажа! 26 май 2019 | 15:03 - Обновена 0



Бившият капитан на българския национален отбор Стилиян Петров ще подкрепи Астън Вила в най-важния му мач през сезона. По този повод „Тhe Guardian” посвети специален материал за полузащитника, който дълги години извеждаше бирмингамци в ролята си на лидер. Астън Вила ще се изправи срещу Дарби Каунти, воден от Франк Лампард, в плейофа за влизане във Висшата лига. Срещата е в понеделник, 27 май, от 17.00 часа на „Уембли”. Това е най-доходоносната промоция в света. Самият Стилиян Петров е извеждал Астън Вила с капитанската лента на този митичен стадион два пъти. Българинът има богата футболна биография зад гърба си, но днес това не е първото нещо за което мисли. След като пребори левкемията, той създаде благотворителна фондация, за да помага на други да се справят с болестта. Днес той вече е готов за нова роля в своя живот, ролята на мениджър... „Ние знаем колко важни са социалните мрежи и интернет. Искаме децата да помнят какво сме играли, какво сме постигнали и головете, които сме вкарали. Но виждам децата ми да гледат и клиповете, в които аз говоря за левкемията. Всеки път, когато те напишат името ми в google, първо излизат информации с „оцелял от рак”. Където и да отидем, където и да излезем, хората ме питат как съм със здравето. Моят по-малък син, Кристиян, каза преди няколко месеца: „Защо всички питат това? Сега си добре.” Децата не разбират, но това ще продължи да се случва”, сподели Стенли. Стилиян Петров е капитан на Астън Вила, когато през март 2012 година, му е поставена диагнозата. Stiliyan Petrov: ‘I’m back to full fitness and would love to be a manager’ https://t.co/09QeSx5G3w — The Guardian (@guardian) May 26, 2019 „Научих се да обичам. Защото трябва да обичаме. Това, което правим, е да помагаме на хората чрез фондацията”, допълва още Стенли за днешната си роля. „Моите момчета ме видяха в състояние, в което не бива да виждат родителите си. Децата имат спомени.”



Дори и сега, когато Стилиян Петров изглежда, звучи и се чувства толкова добре, има нещо, което не му дава мира. „Хората си мислят, че съм го превъзмогнал. Но това не действа по този начин. Болестта винаги ще бъде в съзнанието ми. Имаме фондация и работим с много хора, всеки ден има по една история, от която си казваш: „О, Боже!” Седем години по-късно Стенли продължава да мисли положително и е щастлив, че здрав и все още играе футбол с приятелите си и своите синове. Страстта му не е спаднала. През юли той ще навърши 40 години, но все още изглежда във форма. Do something amazing for charity and help fundraise for SPF! Whether it’s a bake sale or a sponsored bungee jump, you can help raise vital funds to support life saving research and treatment. Get involved: https://t.co/jQB7B2kDUI #SPFOurMission #Donate #Cancer #Charity pic.twitter.com/BFfXKIIrB6 — Stiliyan Petrov FND (@SPFoundation19) April 19, 2019 Стилиян Петров вярва, че представянето на Джак Грилиш за Астън Вила срещу Дарби Каунти може да реши мача. „Той е звездата на Вила. Мисля, че ако се представи добре, ще може да направи от нищо – нещо. Когато имате такъв футболист в състава си, искате той да е там за най-големите мачове. Ако Дарби даде на Джак малко свобода, той ще ги накаже. И, мисля, че те са наясно с този факт.” Българската футболна звезда не крие амбициите си да работи в клуб и е готов да се докаже. „Не очаквам хората да ми дадат мениджърска работа заради името ми. Искам да ми дадат работа, защото искам да правя това и искам да постигна много. И ако трябва да се докажа на по-ниско ниво, ще отида и ще се докажа!”

