Куери отказа участие на "Ролан Гарос"

Сам Куери от САЩ отказа участие в Откритото първенство на Франция по тенис. Куери, 62-и в световната ранглиста в момента, има проблеми с коремен мускул и няма да може да участва в надпреварата от Големия шлем на червените кортове в Париж. Sam Querrey, who hasn't played since reaching the semifinals in Houston (l. to Garin), withdraws from Roland Garros with an abdominal injury. Switzerland's Henri Laaksonen replaces Querrey to face qualifier Pedro Martinez. — TENNIS.com (@Tennis) May 26, 2019 31-годишният американец, полуфиналист на "Уимбълдън" преди два сезона, ще бъде заменен в основната схема от "щастливия губещ" от квалификациите Хенри Лааксонен (Швейцария), който ще играе в първия кръг срещу квалификанта Педро Мартинес (Испания). 0



