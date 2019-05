Тенис Мугуруса преодоля трудно начало, но се класира напред в Париж 26 май 2019 | 14:35 0



Шампионката от 2016 година Габрине Мугуруса (Испания) се класира за втория кръг на Откритото първенство на Франция по тенис. Поставената под номер 19 Мугуруса преодоля трудно начало, но стигна до успеха срещу Тайлър Таунзънд (САЩ) с 5:7, 6:2, 6:2 след почти два часа игра. 23-годишната американска левичарка започна силно, но пропиля ранна преднина от 4:2. What a way to finish



2016 champ Muguruza cruises past Townsend and into R2 #RG19 pic.twitter.com/hfVoDQD4m4 — Eurosport UK (@Eurosport_UK) May 26, 2019 При 6:5 стигна тя до втори пробив, с който си осигури първия сет. Испанката, обаче, намери играта си и във втората и в третата част доминираше. В тях тя пласира 24 печеливши удара, два пъти повече от противничката си, с което заслужено стигна до обрата. Във втория кръг Мугуруса ще срещне Йохана Ларсон от Швеция, която елиминира Магдалена Рибарикова (Словакия) с 6:3, 6:4. 0



