Руска тийнейджърка елиминира Кербер още на старта на "Ролан Гарос"

Руската тийнейджърка Анастасия Потапова поднесе първата изненада на Откритото първенство на Франция по тенис, след като елиминира бившата номер 1 в света Анжелик Кербер (Германия) с 6:4, 6:2 за 73 минути на корт "Филип Шатрие".

Така 18-годишната Потапова, 81-а в световната ранглиста, регистрира първата си победа над състезателка от топ 10 на световната ранглиста при дебютния си успех в основната схема на "Ролан Гарос". Тя игра по-агресивно срещу поставената под номер 5 Кербер, като пласира 28 печеливши удара срещу 16 на съперничката си. 31-годишната германска левичарка, четвъртфиналистка в Париж през миналия сезон, на два пъти навакса пробив пасив в началото, но след 4:4 Потапова взе шест поредни гейма по пътя си към крайната победа.

Potapova's opening round victory over Kerber marks the first Top 10 win of the 18-year-old's career.#RG19 pic.twitter.com/guPJKac4Ll

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 26, 2019

