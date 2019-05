Испания Бетис чака отговор от Бенитес, обмисля да се насочи към Анри 26 май 2019 | 12:53 - Обновена 0



копирано

Бившият френски футболен национал Тиери Анри може да поеме испаския първодивизионен Бетис, съобщава "Мирър". "Зелено-белите" търсят нов наставник след оставката на Кике Сетиен, под чието ръководство отборът завърши на десето място в Лига през завършилия този месец сезон. Thierry Henry eyed for La Liga management job which Rafa Benitez snubbedhttps://t.co/Ww4ASToopX pic.twitter.com/nztX6WjEmA — Mirror Football (@MirrorFootball) May 26, 2019 Управата на клуба се обърна към мениджъра на Нюкасъл Рафаел Бенитес, но той, на този етап, е отклонил предложението да поеме състава, тъй като води преговори за продължаването на контракта си с англичаните, а има и други оферти. Ако Бетинес окончателно откаже, то Бетис е готов да започне преговори с 41-годишния Анри. Бившият нападател на Ювентус, Арсенал и Барселона дебютира в треньорската професия на кормилото на родния си клуб Монако, но през януари тази година беше уволнен след малко повече от три месеца на поста заради слаби резултати. 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 274

1