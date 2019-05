Тенис Рафа Надал пред Sportal.bg: Тенисът има нужда от подобрения 26 май 2019 | 12:37 4



"Има някои неща, които мисля, че могат да се направят, за да бъде тенисът по-атрактивен, но аз не съм човекът, който трябва да изразява мнение по тази тема. Ако бъда честен, играчите не трябва да говорят много за това, тъй като шоуто зависи от хората, които управляват спорта", сподели Надал пред Sportal.bg.



"Не може да променяш неща от днес за утре. Може да кажеш след осем години ще има ново правило и ще бъдеш готов за него. Ако се питат играчите, нищо няма да се промени. Аз дали искам нещо да се промени по отношение правилата на играта? Не, разбира се, че не. Аз имах доста успехи с тези правила. Повечето водещи играчи биха казали същото, защото имаме успехи", допълни испанецът, като поясни, че промените трябва да са в други аспекти.



The King of Clay and his adoring subjects @RafaelNadal | #RG19 pic.twitter.com/rdfYTzB6zz — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2019

"Разбира се, има нужда от подобрения, трябва да правим шоу за зрителите и да мислим за бъдещето на нашия спорт. Хората, които управляват тениса, трябва да работят върху това. Не става дума дали ще играем тайбрек в петия сет или подобни неща. Става дума за истински промени в играта, промени, които ще се отразят на самия тенис", коментира още той.



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж

