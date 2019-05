Италия Битката за ШЛ в Серия “А”: всички възможни сценарии 26 май 2019 | 12:36 - Обновена 0



Изненада в Калчото през този сезон Аталанта е в най-изгодно положение. Възпитаниците на Джанпиеро Гасперини, трети в таблицата, са домакини на



Четвъртият Интер приема борещия се за оцеляване



Петият Милан е единственият гостуващ отбор от въпросните четири. “Росонерите” имат визита на



Шестият Рома има минимални шансове за третото и четвъртото места, но ще търси победата в домакинството си на Парма и в същото време ще чака добри новини от останалите три стадиона. Класиране за ШЛ ще бъде перфектното сбогуване за напускащата легенда на тима Даниеле Де Роси Four teams. Two Champions League spots.



It’s the final day of Serie A pic.twitter.com/ND9yltsILT — B/R Football (@brfootball) May 26, 2019 Ето всичките комбинации за последните две места даващи право на участие на ШЛ:



Аталанта ще се класира в Шампионската лига, ако...

- победи Сасуоло

- завърши наравно със Сасуоло и Милан не победи СПАЛ

- ако загуби срещу Сасоуло и Милан падне от СПАЛ



Интер ще се класира в Шампионската лига, ако...

- победи Емполи

- завърши наравно с Емполи, а Милан не победи СПАЛ

- ако загуби от Емполи, но Милан и Рома не победят



Милан ще се класира в Шампионската лига, ако...

- ако победи СПАЛ и Интер не победи Емполи

- ако победи СПАЛ и Аталанта не победи Сасуоло



Рома ще се класира в Шампионската лига, ако...

- победи Парма, а Милан и Интер загубят, докато Аталанта не загуби и навакса шестте гола разлика с Интер



В случай на равен брой точки:



При положение, че два или повече отбора завършат с равен брой точки, ще се гледат точките в директните двубои. В случай, че показателите са равни, вторият критерий е головата разлика в директните мачове, ако отново всичко е равно, ще се наблюдават общата голова разлика в крайното класиране.



- ако Аталанта и Милан завършат с равни точки, в Шампионската лига отиват "росонерите"

- ако Интер и Милан завършат с равен брой точки, в Шампионската лига отиват "нерадзурите"

- ако Аталанта, Интер и Милан завършат с равен брой точки, в Шампионската лига отиват Интер и Аталанта - ако Интер и Рома завършат с равен брой точки, в Шампионската лига отива Интер (показателите им са равни, но Интер има предимство от шест гола в головата разлика за сезона)

- ако Интер, Милан и Рома завършат с равен брой точки, в Шампионската лига ще отиде Интер

- ако Аталанта, Рома и Интер завършат с равен брой точки, в Шампионската лига отиват Аталанта и Рома

