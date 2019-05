ММА Най-бързият нокаут - само за 10 секунди (видео + снимки) 26 май 2019 | 12:13 - Обновена 0



Хайбулаев успя да победи американеца Деймън Джексън само за 10 секунди след удар с коляно в главата по време на среща от PFL.



Успехът на руснака беше отбелязан и с пост на ММА шампиона Хабиб Нурмагомедов, който пусна видео от боя и нарече съотборника си "истински звяр". 10 seconds of perfection - the fastest stoppage in PFL history! Movlid Khaybulaev moves to 14-0. Khaybulaev earns 6 points with the 1st Round KO #PFLmma #PFL2 pic.twitter.com/w2bnIsHJH5 — #PFLmma (@ProFightLeague) May 24, 2019



