Зимни спортове Канада се класира за финала на Световното първенствно по хокей на лед 26 май 2019 | 09:36 - Обновена 0



копирано





Възпитаниците на Ален Виньо, които се спасиха от отпадане на четвъртфиналите с драматичен изравнителен гол срещу Швейцария 0.4 секунди преди края, а след това спечелиха с 3:2 след продължение, този път нямаха такива проблеми. Героят с две попадения срещу швейцарците Марк Стоун се отличи с гол и асистенция, а Пиер-Люк Дюбоа, Дарнел Нърс, Тома Шабо и Кайл Търис също вкараха за успеха. Вратарят Мат Мъри отпразнува 25-ия си рожден ден с почти перфектен мач с 40 спасявания, като допусна единствено попадение след изстрел на Томаш Зохорна 6:01 минути преди края. They have called this team more than the sum of its parts, and on Sunday, a tight knit group of Canadians will play for gold.@HockeyCanada's defence has been particularly solid at #IIHFWorlds

READ MORE > https://t.co/17Eke6K1s0 pic.twitter.com/YQPL6nysAU — IIHF (@IIHFHockey) May 25, 2019 Ако спечели финала Канада ще се изравни с рекордьора Русия с 27 световни титли, макар че 22 от трофеите на "Сборная" са като СССР.

Канада разгроми Чехия с 5:1 в Братислава и се класира за финала на Световното първенство по хокей на лед за четвърти път в последните пет години. В мача за трофея тази вечер северноамериканците ще излязат срещу Финландия, който шокира фаворита Русия с 1:0 в другия полуфинал. Канадците ще търсят реванш за поражението си от скандинавците с 1:3 в груповата фаза на турнира в Кошице.Възпитаниците на Ален Виньо, които се спасиха от отпадане на четвъртфиналите с драматичен изравнителен гол срещу Швейцария 0.4 секунди преди края, а след това спечелиха с 3:2 след продължение, този път нямаха такива проблеми. Героят с две попадения срещу швейцарците Марк Стоун се отличи с гол и асистенция, а Пиер-Люк Дюбоа, Дарнел Нърс, Тома Шабо и Кайл Търис също вкараха за успеха. Вратарят Мат Мъри отпразнува 25-ия си рожден ден с почти перфектен мач с 40 спасявания, като допусна единствено попадение след изстрел на Томаш Зохорна 6:01 минути преди края.Ако спечели финала Канада ще се изравни с рекордьора Русия с 27 световни титли, макар че 22 от трофеите на "Сборная" са като СССР.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1331

1