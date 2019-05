НБА Торонто стана първият канадски отбор, достигнал до финала в НБА 26 май 2019 | 09:06 - Обновена 0



копирано





Гостите, които станаха победители в редовния сезон, започнаха по-силно мача и в началото на втората четвърт изградиха аванс от 15 точки при 38:23. Торонто успя да съкрати пасива си до 43:50 на почивката, но в третата четвърт преднината на съперника отново достигна 15 точки при 76:61. В последните две минути на частта, обаче, домакините направиха серия от 10 безответни точки, а малко след старта на последната четвърт те изравниха за 78:78. Канадците продължиха с по-активната си игра и малко повече от шест минути и половина преди сирената дръпнаха с 87:79. Милуоки опита да стигне до обрат и четири минути преди края се доближи на точка от съперника при 88:89, но за повече нямаше сили. 24 SEASONS IN THE MAKING! #WeTheNorth pic.twitter.com/W2cB6OzXoI — Toronto Raptors (@Raptors) May 26, 2019 Кауай Ленърд беше лидер за домакините с 27 точки, 17 борби и 7 асистенции, в това число и ключова тройка за 95:90 три минути преди сирената. Паскал Сиакам добави 18 точки, а Кайл Лаури допринесе със 17 точки и 8 асистенции. Янис Антетокунбо беше най-добър за гостите с 21 точки и 11 борби, а Бруук Лопес се отличи с 18 точки и 9 борби, но Милуоки отпадна, след като поведе с 2:0 победи, но загуби следващите четири срещи от съперника. Kawhi Leonard recorded 27 PTS, 17 REB, 7 AST in the @Raptors Game 6 win. The last player with that many points, rebounds, and assists in a #NBAPlayoffs series-clinching win was Michael Jordan (38 PTS, 19 REB, 7 AST) in 1991. pic.twitter.com/IVXpZI9UAZ — NBA.com/Stats (@nbastats) May 26, 2019 В големия финал Торонто ще играе срещу защитаващия титлата си Голдън Стейт. Канадците имат домакинско предимство в серията до четири победи, която започва на 30 май. Торонто надделя над гостуващия Милуоки със 100:94 и така с 4:2 победи спечели за първи път в историята си титлата в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация. С това стана и първият канадски отбор, който се класира за големия финал.Гостите, които станаха победители в редовния сезон, започнаха по-силно мача и в началото на втората четвърт изградиха аванс от 15 точки при 38:23. Торонто успя да съкрати пасива си до 43:50 на почивката, но в третата четвърт преднината на съперника отново достигна 15 точки при 76:61. В последните две минути на частта, обаче, домакините направиха серия от 10 безответни точки, а малко след старта на последната четвърт те изравниха за 78:78. Канадците продължиха с по-активната си игра и малко повече от шест минути и половина преди сирената дръпнаха с 87:79. Милуоки опита да стигне до обрат и четири минути преди края се доближи на точка от съперника при 88:89, но за повече нямаше сили.Кауай Ленърд беше лидер за домакините с 27 точки, 17 борби и 7 асистенции, в това число и ключова тройка за 95:90 три минути преди сирената. Паскал Сиакам добави 18 точки, а Кайл Лаури допринесе със 17 точки и 8 асистенции. Янис Антетокунбо беше най-добър за гостите с 21 точки и 11 борби, а Бруук Лопес се отличи с 18 точки и 9 борби, но Милуоки отпадна, след като поведе с 2:0 победи, но загуби следващите четири срещи от съперника.В големия финал Торонто ще играе срещу защитаващия титлата си Голдън Стейт. Канадците имат домакинско предимство в серията до четири победи, която започва на 30 май.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 5717 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2