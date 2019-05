Тенис Зверев спаси два мачбола и стигна до титлата в Женева 26 май 2019 | 08:35 0



23-годишният Хари, който търсеше първи трофей, достигна до финала без загубен сет, но след ранен пробив и изоставане от 0:3 той не успя да навакса и загуби първата част. В началото на втория сет двубоят беше прекъснат за първи път. След около 90 минути играта беше подновена и чилиецът стигна до първи пробив за 4:2. При 5:2 мачът отново беше спрян заради дъжда, а при подновяването му Хари запази преднината си и изравни резултата. Третата премина без пробиви и се стигна до тайбрек. В него Зверев повече с 6:3, но пропусна три поредни мачбола, а след това Хари получи два шанса да затвори мача при 7:6, и при 8:7, но не се възползва и германецът все пак триумфира след малко повече от два часа и половина игрово време. SWISS DELIGHT FOR SASCHA!



Zverev wins his first title of 2019, saving 2 match points as he battles past Nico Jarry in Geneva pic.twitter.com/FxcADg37Mu — Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2019 Водачът в схемата Александър Зверев (Германия) спаси два мачбола и спечели турнира по тенис на червени кортове в Женева (Швейцария) с награден фонд 524340 евро. Зверев победи драматично чилиеца Николас Хари с 6:3, 3:6, 7:6(8) на финала, който беше прекъсван на два пъти заради дъжд. С успеха германецът си осигури 11-а титла в кариерата си и първа за сезона.23-годишният Хари, който търсеше първи трофей, достигна до финала без загубен сет, но след ранен пробив и изоставане от 0:3 той не успя да навакса и загуби първата част. В началото на втория сет двубоят беше прекъснат за първи път. След около 90 минути играта беше подновена и чилиецът стигна до първи пробив за 4:2. При 5:2 мачът отново беше спрян заради дъжда, а при подновяването му Хари запази преднината си и изравни резултата. Третата премина без пробиви и се стигна до тайбрек. В него Зверев повече с 6:3, но пропусна три поредни мачбола, а след това Хари получи два шанса да затвори мача при 7:6, и при 8:7, но не се възползва и германецът все пак триумфира след малко повече от два часа и половина игрово време.

