Савана Маршал отказа Борислава Горанова

Савана Маршал продължи победния ход в женския професионален бокс. Тя отказа Савана Маршал още в първия рунд на техния мач. Двубоят се проведе в Манчестър. Британката, която е бивша световна шампионка в олимпийския бокс, пласира няколко поредни удара в тялото. При последния 40-годишната ветеранка се свлече на земята и не успя да продължи.

