Хюи Фюри се завърна с гръм и трясък, отнесе канадец за два рунда

Братовчедът на Тайсън Фюри – Хюи, се завърна на професионалния ринг по впечатляващ начин. Той доминираше срещу непобедения канадец Крис Норад и го нокаутира във втория рунд. Срещата се проведе на галавечер в Манчестър.

24-годишният британец се боксира в основния мач.

