Бойни спортове

Резултати от турнира по BJJ Sofia OPEN

25 май 2019 | 21:42
Резултати от турнира по BJJ Sofia OPEN
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Първото издание за 2019 година на най-големия турнир по Бразилско джу джицу - Sofia Open се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“ миналия уикенд.

В състезанието взеха участие над 300 любители на спорта, дошли както от цялата страна, така и от съседни държави. Организаторите на турнира бяха планирали по изключително ефективен начин протичането на събитието за деня, с цел многобройните срещи да приключат в удобно за всички посетители време. Турнирът предостави възможност трениащи в различни възрасти да се тестват в състезателна обстановка. Имаше дивизии за деца, юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. Също така бяха сформирани и абсолютни категории. Най-малките участници бяха на 4 години, а при ветераните най-възрастният, взел участие бе над 45 години.

В дивизиите за мъже и жени отборен шампион стана столичния клуб „Twisted Jiu Jitsu“. След тях призовите позиции заслужено получиха състезателите на GFTeam Bulgaria и Zenith Bulgaria.

При децата до 15 години и при юношите между 16 и 18 години най-много медали спечелиха Zenith Bulgaria. Домакините от "Twisted Jiu Jitsu" взеха второ отборно място при децата, последвани от младите таланти на варненския тим "Lead". Пловдивчаните „Vitory One – Lucas Lepri BJJ“ и „Sandev Fight Team“ от Стара Загора си поделиха второто място при тийнейджърите.
Предоставяме ви пълен списък с категориите и медалистите от третото издание на Sofia OPEN:

Мъже лилав колан -76 кг.
1. Велко Гюров GF Team
2. Борис Тонев Brasa/Levski BJJ

Мъже лилав колан -82,3 кг.
1. Тодор Желязков GF Team
2. Габриел Ванков Bagir BJJ

Мъже лилав колан 100,5+ кг.
1. Александър Александров Bruno Bastos
2. Виктор Николов Twisted

Мъже лилав колан aбсолютна
1. Александър Александров Bruno Bastos
2. Тодор Желязков GF Team
3. Стефан Сандев Sandev Fight Team
3. Борис Тонев Brasa/Levski BJJ

Мъже лилав колан Ветерани 100,5+ кг.
1. Стефан Сандев Sandev Fight Team
2. Виктор Николов Twisted
3. Ради Георгиев Twisted

Мъже син колан -70 кг.
1. Николай Атанасов Zenith
2. Иван Лилов Twisted
3. Христо Митков Twisted
3. Георги Стефанов Lucas Lepri

Мъже син колан -76 кг.
1. Мартин Иванов Zenith
2. Иван Станчев Lucas Lepri
3. Ангел Младенов Zenith
3. Венцислав Шарков Twisted

Мъже син колан -82,3 кг.
1. Perica Petrovikj Carlos Maia
2. Георги Беширов Zenith
3. Пламен Пенев Twisted
3. Боян Семов GF Team

Мъже син колан -88,3 кг.
1. Йордан Христев Lucas Lepri
2. Цветан Димов Sandev Fight Team
3. Венцислав Московски Twisted
3. Габриел Горанов Open Mat

Мъже син колан -94,3 кг.
1. Борислав Миланов Brasa/Levski BJJ
2. Борислав Богоев GF Team

Мъже син колан 100,5+ кг.
1. Димитър Димов Sandev Fight Team
2. Калоян Казаков Bruno Bastos
3. Красен Чакъров GF Team
3. Александър Цонев GF Team

Мъже син колан абсолютна
1. Венцислав Шарков Twisted
2. Йордан Христев Lucas Lepri
3. Мартин Иванов Zenith
3. Димитър Димов Sandev Fight Team

Мъже син колан ветерани -70 кг.
1. Ebenzer Sanchez Twisted
2. Христо Митков Twisted
3. Иван Лилов Twisted

Мъже син колан Ветерани -88,3 кг.
1. Цветан Димов Sandev Fight Team
2. Антони Тодоров SC Nesebar
3. Венцислав Московски Twisted
3. Александър Калайджиев Twisted

Мъже син колан Ветерани -100,5
1. Maurice Jones Carlos Maia
2. Петко Янев GF Team

Мъже бял колан -64 кг.
1. Дейвид Велков Zenith
2. Здравко Атанасов Zenith
3. Александър Стоименов Twisted
3. Павел Иванов Bruno Bastos

Мъже бял колан -70 кг.
1. Александър Антонов No Limitation
2. Христо Славков Lucas Lepri
3. Ивайло Иванов Zenith
3. Ивайло Симов Brasa/ Levski BJJ

Мъже бял колан -76 кг.
1. Николай Иванов Twisted
2. Венцислав Копринков Twisted
3. Цветан Недев Twisted
3. Атанас Василев Zenith

Мъже бял колан -82,3 кг.
1. Никола Петров Zenith
2. Александър Минев Bruno Bastos
3. Николай Колибаров Bagir BJJ
3. Борислав Василев Zenith

Мъже бял колан -88,3 кг.
1. Ивелин Гръков Twisted
2. Марк Георгиев Twisted
3. Димитриос Кацицерос Brasa/Levski BJJ
3. Георги Матеев Twisted

Мъже бял колан -94,3 кг.
1. Кирил Величков Twisted
2. Стефан Гургулиев Twisted
3. Станислав Витков Twisted
3. Иван Димитров Twisted

Мъже бял колан -100,5 кг.
1. Кристиян Кръстев GF Team
2. Светослав Антонов Twisted

Мъже бял колан 100,5+ кг.
1. Васил Райков Twisted
2. Момчил Ломбовски Gringo

Мъже бял колан абсолютна кг.
1. Кирил Величков Twisted
2. Александър Антонов No Limitation
3. Иван Димитров Twisted
3. Веселин Бузин Bagir BJJ

Мъже бял колан ветерани -64 кг.
1. Станислав Звездев GF Team
2. Иван Василев GF Team

Мъже бял колан ветерани -76 кг.
1. Деян Велев GF Team
2. Марин Минков GF Team

Мъже бял колан ветерани -82,3 кг.
1. Стоил Петров Lucas Lepri
2. Даниел Митев Lucas Lepri
3. Ивайло Влъчков Bruno Bastos

Мъже бял колан ветерани -88,3 кг.
1. Хосе Фария Twisted
2. Диан Пенчев Twisted

Мъже бял колан ветерани -94,3 кг.
1. Николай Тенев Twisted
2. Николай Христов Bruno Bastos

Жени -60 кг.
1. Велизара Иванова Sandev Fight Team
2. Деница Илиева GF Team
3. Адрияна Цветковска Roots BJJ

Жени 60+ кг.
1. Радостина Николова Twisted
2. Надя Тороманова Twisted
3. Виолета Сандев Sandev Fight Team

Девойки 60+ кг.
1. Виолета Старчев Sandev Fight Team
2. Деница Илиева GF Team

Юноши –58,5 кг.
1. Григорий Стойчев Zenith
2. Камен Матов Twisted

Юноши –64 кг.
1. Искрен Цветков Zenith
2. Никола Митев Brasa/Levski BJJ
3. Диян Янчев GF Team
3. Валентин Георгиев GF Team

Юноши -69 кг.
1. Александър Димитров Sandev Fight Team
2. Мартин Станев Brasa
3. Михайл Василев Brasa

Юноши –74 кг.
1. Костадин Христов Zenith
2. Теодор Маринчев Zenith
3. Гален Георгиев GF Team

Юноши -79,3 кг.
1. Виктор Стриков Lucas Lepri
2. Никола Никодимов Zenith
3. Злати Милков Twisted
3. Никола Николов Zenith

Юноши -89,3 кг.
1. Денис Фотенлиев Lucas Lepri
2. Владислав Георгиев Zenith

Юноши 89,3+ кг.
1. Христо Христов No Limitation
2. Даниел Павлов Zenith

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Иван Димитров
Специалист по ММА/BJJ/GRAPPLING 		Прочетена 150

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                Ще използваме данните за осигуряване на по-доброто Ви преживяване на нашите сайтове.
            


            

                Ако натиснете бутона
                Приемам всички, ще дадете съгласието си на нас и на всички трети страни, описани детайлно в
                Политиката за поверителност и
                Политиката за бисквитките.
            


            

                
                    Защо е необходимо моето съгласие?
                
            

          

          

              

                  

                      НАСТРОЙКИ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
                  


                  
    
                      
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                              Нормално функциониране на сайтовете
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните
                                      ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим
                                      самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието,
                                      да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.
                                  
    

                                  
    
                                      Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат,
                                      кеширано съдържание и други.
                                  
    

                                  
    
                                      Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация
                                      за използване на наша услуга.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За изпълнение на нашите услуги
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Някои от услугите ни, като електронната търговия, изискват да споделите с нас
                                      лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним
                                      договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки.
                                  
    

                                  
    
                                      Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте новина, коментари,
                                      снимки или видеа. Използваме личните Ви данни,
                                      която ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да
                                      модерираме
                                      добавеното от Вас съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За измерване
                          

                          
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с
                                      предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем
                                      Вашето използване на услугите ни.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                              

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на реклами
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантна реклама и за да можем да
                                      измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително
                                      събрана
                                      информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни
                                      за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се
                                      показват
                                      дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие
                                      свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За подбор, доставка и отчитане на съдържание
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви
                                      доставим релевантно съдържание и да измерим доставката
                                      и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за
                                      Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви
                                      съдържание,
                                      колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие,
                                      свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.
                                  
    
                                  
    
                                      Тази цел не включва персонализиране и профилиране.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За персонализация и профилиране
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо
                                      сервиране на персонализирана реклама и/или
                                      съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след
                                      време.
                                  
    
                                  
    
                                      Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва
                                      за създаване на заключения за Вашите интереси,
                                      чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              По възложение и за проекти на трети страни
                          

                          
    

                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    

                                  
    
                                      При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни,
                                      които им споделяме за осъществяване целите
                                      на проектите им. Детайлна информация за целите може да намерите в Общите
                                      условия
                                      на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на
                                      Вашето
                                      съгласие.
                                  
    
                                  
    
                                      Понякога използваме личните ви данни, за да Ви информираме за игри и
                                      промоционални оферти на Спортал и/или на трети страни
                                      – Партньори на Спортал.
                                  
    
                                  
    
                                      За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за
                                      наши или на трети страни, наши партньори, инициативи,
                                      промоции, игри, оферти и други.
                                  
    
                                  
    
                                      За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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                              За Директен маркетинг
                          

                          
    
                              
    
                                  
    
                                      
    
                                      Не е зададено
                                  
    
                                  
                              
    

                              
    
                                  
    
                                      За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи,
                                      събираме данни като адрес на електронна поща
                                      или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в
                                      друга комуникационна платформа.
                                  
    
                              
    

                          
    

                      
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