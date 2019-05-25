Резултати от турнира по BJJ Sofia OPEN

Първото издание за 2019 година на най-големия турнир по Бразилско джу джицу - Sofia Open се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“ миналия уикенд.
В състезанието взеха участие над 300 любители на спорта, дошли както от цялата страна, така и от съседни държави. Организаторите на турнира бяха планирали по изключително ефективен начин протичането на събитието за деня, с цел многобройните срещи да приключат в удобно за всички посетители време. Турнирът предостави възможност трениащи в различни възрасти да се тестват в състезателна обстановка. Имаше дивизии за деца, юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. Също така бяха сформирани и абсолютни категории. Най-малките участници бяха на 4 години, а при ветераните най-възрастният, взел участие бе над 45 години.
В дивизиите за мъже и жени отборен шампион стана столичния клуб „Twisted Jiu Jitsu“. След тях призовите позиции заслужено получиха състезателите на GFTeam Bulgaria и Zenith Bulgaria.
При децата до 15 години и при юношите между 16 и 18 години най-много медали спечелиха Zenith Bulgaria. Домакините от "Twisted Jiu Jitsu" взеха второ отборно място при децата, последвани от младите таланти на варненския тим "Lead". Пловдивчаните „Vitory One – Lucas Lepri BJJ“ и „Sandev Fight Team“ от Стара Загора си поделиха второто място при тийнейджърите.
Предоставяме ви пълен списък с категориите и медалистите от третото издание на Sofia OPEN:
Мъже лилав колан -76 кг.
1. Велко Гюров GF Team
2. Борис Тонев Brasa/Levski BJJ
Мъже лилав колан -82,3 кг.
1. Тодор Желязков GF Team
2. Габриел Ванков Bagir BJJ
Мъже лилав колан 100,5+ кг.
1. Александър Александров Bruno Bastos
2. Виктор Николов Twisted
Мъже лилав колан aбсолютна
1. Александър Александров Bruno Bastos
2. Тодор Желязков GF Team
3. Стефан Сандев Sandev Fight Team
3. Борис Тонев Brasa/Levski BJJ
Мъже лилав колан Ветерани 100,5+ кг.
1. Стефан Сандев Sandev Fight Team
2. Виктор Николов Twisted
3. Ради Георгиев Twisted
Мъже син колан -70 кг.
1. Николай Атанасов Zenith
2. Иван Лилов Twisted
3. Христо Митков Twisted
3. Георги Стефанов Lucas Lepri
Мъже син колан -76 кг.
1. Мартин Иванов Zenith
2. Иван Станчев Lucas Lepri
3. Ангел Младенов Zenith
3. Венцислав Шарков Twisted
Мъже син колан -82,3 кг.
1. Perica Petrovikj Carlos Maia
2. Георги Беширов Zenith
3. Пламен Пенев Twisted
3. Боян Семов GF Team
Мъже син колан -88,3 кг.
1. Йордан Христев Lucas Lepri
2. Цветан Димов Sandev Fight Team
3. Венцислав Московски Twisted
3. Габриел Горанов Open Mat
Мъже син колан -94,3 кг.
1. Борислав Миланов Brasa/Levski BJJ
2. Борислав Богоев GF Team
Мъже син колан 100,5+ кг.
1. Димитър Димов Sandev Fight Team
2. Калоян Казаков Bruno Bastos
3. Красен Чакъров GF Team
3. Александър Цонев GF Team
Мъже син колан абсолютна
1. Венцислав Шарков Twisted
2. Йордан Христев Lucas Lepri
3. Мартин Иванов Zenith
3. Димитър Димов Sandev Fight Team
Мъже син колан ветерани -70 кг.
1. Ebenzer Sanchez Twisted
2. Христо Митков Twisted
3. Иван Лилов Twisted
Мъже син колан Ветерани -88,3 кг.
1. Цветан Димов Sandev Fight Team
2. Антони Тодоров SC Nesebar
3. Венцислав Московски Twisted
3. Александър Калайджиев Twisted
Мъже син колан Ветерани -100,5
1. Maurice Jones Carlos Maia
2. Петко Янев GF Team
Мъже бял колан -64 кг.
1. Дейвид Велков Zenith
2. Здравко Атанасов Zenith
3. Александър Стоименов Twisted
3. Павел Иванов Bruno Bastos
Мъже бял колан -70 кг.
1. Александър Антонов No Limitation
2. Христо Славков Lucas Lepri
3. Ивайло Иванов Zenith
3. Ивайло Симов Brasa/ Levski BJJ
Мъже бял колан -76 кг.
1. Николай Иванов Twisted
2. Венцислав Копринков Twisted
3. Цветан Недев Twisted
3. Атанас Василев Zenith
Мъже бял колан -82,3 кг.
1. Никола Петров Zenith
2. Александър Минев Bruno Bastos
3. Николай Колибаров Bagir BJJ
3. Борислав Василев Zenith
Мъже бял колан -88,3 кг.
1. Ивелин Гръков Twisted
2. Марк Георгиев Twisted
3. Димитриос Кацицерос Brasa/Levski BJJ
3. Георги Матеев Twisted
Мъже бял колан -94,3 кг.
1. Кирил Величков Twisted
2. Стефан Гургулиев Twisted
3. Станислав Витков Twisted
3. Иван Димитров Twisted
Мъже бял колан -100,5 кг.
1. Кристиян Кръстев GF Team
2. Светослав Антонов Twisted
Мъже бял колан 100,5+ кг.
1. Васил Райков Twisted
2. Момчил Ломбовски Gringo
Мъже бял колан абсолютна кг.
1. Кирил Величков Twisted
2. Александър Антонов No Limitation
3. Иван Димитров Twisted
3. Веселин Бузин Bagir BJJ
Мъже бял колан ветерани -64 кг.
1. Станислав Звездев GF Team
2. Иван Василев GF Team
Мъже бял колан ветерани -76 кг.
1. Деян Велев GF Team
2. Марин Минков GF Team
Мъже бял колан ветерани -82,3 кг.
1. Стоил Петров Lucas Lepri
2. Даниел Митев Lucas Lepri
3. Ивайло Влъчков Bruno Bastos
Мъже бял колан ветерани -88,3 кг.
1. Хосе Фария Twisted
2. Диан Пенчев Twisted
Мъже бял колан ветерани -94,3 кг.
1. Николай Тенев Twisted
2. Николай Христов Bruno Bastos
Жени -60 кг.
1. Велизара Иванова Sandev Fight Team
2. Деница Илиева GF Team
3. Адрияна Цветковска Roots BJJ
Жени 60+ кг.
1. Радостина Николова Twisted
2. Надя Тороманова Twisted
3. Виолета Сандев Sandev Fight Team
Девойки 60+ кг.
1. Виолета Старчев Sandev Fight Team
2. Деница Илиева GF Team
Юноши –58,5 кг.
1. Григорий Стойчев Zenith
2. Камен Матов Twisted
Юноши –64 кг.
1. Искрен Цветков Zenith
2. Никола Митев Brasa/Levski BJJ
3. Диян Янчев GF Team
3. Валентин Георгиев GF Team
Юноши -69 кг.
1. Александър Димитров Sandev Fight Team
2. Мартин Станев Brasa
3. Михайл Василев Brasa
Юноши –74 кг.
1. Костадин Христов Zenith
2. Теодор Маринчев Zenith
3. Гален Георгиев GF Team
Юноши -79,3 кг.
1. Виктор Стриков Lucas Lepri
2. Никола Никодимов Zenith
3. Злати Милков Twisted
3. Никола Николов Zenith
Юноши -89,3 кг.
1. Денис Фотенлиев Lucas Lepri
2. Владислав Георгиев Zenith
Юноши 89,3+ кг.
1. Христо Христов No Limitation
2. Даниел Павлов Zenith
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