Резултати от турнира по BJJ Sofia OPEN

Първото издание за 2019 година на най-големия турнир по Бразилско джу джицу - Sofia Open се проведе в Национална спортна академия „Васил Левски“ миналия уикенд.



В състезанието взеха участие над 300 любители на спорта, дошли както от цялата страна, така и от съседни държави. Организаторите на турнира бяха планирали по изключително ефективен начин протичането на събитието за деня, с цел многобройните срещи да приключат в удобно за всички посетители време. Турнирът предостави възможност трениащи в различни възрасти да се тестват в състезателна обстановка. Имаше дивизии за деца, юноши, девойки, мъже, жени и ветерани. Също така бяха сформирани и абсолютни категории. Най-малките участници бяха на 4 години, а при ветераните най-възрастният, взел участие бе над 45 години.



В дивизиите за мъже и жени отборен шампион стана столичния клуб „Twisted Jiu Jitsu“. След тях призовите позиции заслужено получиха състезателите на GFTeam Bulgaria и Zenith Bulgaria. При децата до 15 години и при юношите между 16 и 18 години най-много медали спечелиха Zenith Bulgaria. Домакините от "Twisted Jiu Jitsu" взеха второ отборно място при децата, последвани от младите таланти на варненския тим "Lead". Пловдивчаните „Vitory One – Lucas Lepri BJJ“ и „Sandev Fight Team“ от Стара Загора си поделиха второто място при тийнейджърите.

Предоставяме ви пълен списък с категориите и медалистите от третото издание на Sofia OPEN: Мъже лилав колан -76 кг.

1. Велко Гюров GF Team

2. Борис Тонев Brasa/Levski BJJ



Мъже лилав колан -82,3 кг.

1. Тодор Желязков GF Team

2. Габриел Ванков Bagir BJJ



Мъже лилав колан 100,5+ кг.

1. Александър Александров Bruno Bastos

2. Виктор Николов Twisted



Мъже лилав колан aбсолютна

1. Александър Александров Bruno Bastos

2. Тодор Желязков GF Team

3. Стефан Сандев Sandev Fight Team

3. Борис Тонев Brasa/Levski BJJ



Мъже лилав колан Ветерани 100,5+ кг.

1. Стефан Сандев Sandev Fight Team

2. Виктор Николов Twisted

3. Ради Георгиев Twisted



Мъже син колан -70 кг.

1. Николай Атанасов Zenith

2. Иван Лилов Twisted

3. Христо Митков Twisted

3. Георги Стефанов Lucas Lepri



Мъже син колан -76 кг.

1. Мартин Иванов Zenith

2. Иван Станчев Lucas Lepri

3. Ангел Младенов Zenith

3. Венцислав Шарков Twisted



Мъже син колан -82,3 кг.

1. Perica Petrovikj Carlos Maia

2. Георги Беширов Zenith

3. Пламен Пенев Twisted

3. Боян Семов GF Team



Мъже син колан -88,3 кг.

1. Йордан Христев Lucas Lepri

2. Цветан Димов Sandev Fight Team

3. Венцислав Московски Twisted

3. Габриел Горанов Open Mat



Мъже син колан -94,3 кг.

1. Борислав Миланов Brasa/Levski BJJ

2. Борислав Богоев GF Team



Мъже син колан 100,5+ кг.

1. Димитър Димов Sandev Fight Team

2. Калоян Казаков Bruno Bastos

3. Красен Чакъров GF Team

3. Александър Цонев GF Team



Мъже син колан абсолютна

1. Венцислав Шарков Twisted

2. Йордан Христев Lucas Lepri

3. Мартин Иванов Zenith

3. Димитър Димов Sandev Fight Team Мъже син колан ветерани -70 кг.

1. Ebenzer Sanchez Twisted

2. Христо Митков Twisted

3. Иван Лилов Twisted



Мъже син колан Ветерани -88,3 кг.

1. Цветан Димов Sandev Fight Team

2. Антони Тодоров SC Nesebar

3. Венцислав Московски Twisted

3. Александър Калайджиев Twisted



Мъже син колан Ветерани -100,5

1. Maurice Jones Carlos Maia

2. Петко Янев GF Team



Мъже бял колан -64 кг.

1. Дейвид Велков Zenith

2. Здравко Атанасов Zenith

3. Александър Стоименов Twisted

3. Павел Иванов Bruno Bastos



Мъже бял колан -70 кг.

1. Александър Антонов No Limitation

2. Христо Славков Lucas Lepri

3. Ивайло Иванов Zenith

3. Ивайло Симов Brasa/ Levski BJJ Мъже бял колан -76 кг.

1. Николай Иванов Twisted

2. Венцислав Копринков Twisted

3. Цветан Недев Twisted

3. Атанас Василев Zenith Мъже бял колан -82,3 кг.

1. Никола Петров Zenith

2. Александър Минев Bruno Bastos

3. Николай Колибаров Bagir BJJ

3. Борислав Василев Zenith Мъже бял колан -88,3 кг.

1. Ивелин Гръков Twisted

2. Марк Георгиев Twisted

3. Димитриос Кацицерос Brasa/Levski BJJ

3. Георги Матеев Twisted Мъже бял колан -94,3 кг.

1. Кирил Величков Twisted

2. Стефан Гургулиев Twisted

3. Станислав Витков Twisted

3. Иван Димитров Twisted Мъже бял колан -100,5 кг.

1. Кристиян Кръстев GF Team

2. Светослав Антонов Twisted Мъже бял колан 100,5+ кг.

1. Васил Райков Twisted

2. Момчил Ломбовски Gringo Мъже бял колан абсолютна кг.

1. Кирил Величков Twisted

2. Александър Антонов No Limitation

3. Иван Димитров Twisted

3. Веселин Бузин Bagir BJJ Мъже бял колан ветерани -64 кг.

1. Станислав Звездев GF Team

2. Иван Василев GF Team Мъже бял колан ветерани -76 кг.

1. Деян Велев GF Team

2. Марин Минков GF Team Мъже бял колан ветерани -82,3 кг.

1. Стоил Петров Lucas Lepri

2. Даниел Митев Lucas Lepri

3. Ивайло Влъчков Bruno Bastos Мъже бял колан ветерани -88,3 кг.

1. Хосе Фария Twisted

2. Диан Пенчев Twisted Мъже бял колан ветерани -94,3 кг.

1. Николай Тенев Twisted

2. Николай Христов Bruno Bastos Жени -60 кг.

1. Велизара Иванова Sandev Fight Team

2. Деница Илиева GF Team

3. Адрияна Цветковска Roots BJJ Жени 60+ кг.

1. Радостина Николова Twisted

2. Надя Тороманова Twisted

3. Виолета Сандев Sandev Fight Team Девойки 60+ кг.

1. Виолета Старчев Sandev Fight Team

2. Деница Илиева GF Team Юноши –58,5 кг.

1. Григорий Стойчев Zenith

2. Камен Матов Twisted Юноши –64 кг.

1. Искрен Цветков Zenith

2. Никола Митев Brasa/Levski BJJ

3. Диян Янчев GF Team

3. Валентин Георгиев GF Team Юноши -69 кг.

1. Александър Димитров Sandev Fight Team

2. Мартин Станев Brasa

3. Михайл Василев Brasa Юноши –74 кг.

1. Костадин Христов Zenith

2. Теодор Маринчев Zenith

3. Гален Георгиев GF Team Юноши -79,3 кг.

1. Виктор Стриков Lucas Lepri

2. Никола Никодимов Zenith

3. Злати Милков Twisted

3. Никола Николов Zenith Юноши -89,3 кг.

1. Денис Фотенлиев Lucas Lepri

2. Владислав Георгиев Zenith Юноши 89,3+ кг.

1. Христо Христов No Limitation

2. Даниел Павлов Zenith 0



