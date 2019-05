Тенис Даяна Ястремска триумфира в Страсбург 25 май 2019 | 19:02 0



Украинската тийнейджърка Даяна Ястремска спечели турнира по тенис на червени кортове във френския град Страсбург с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 6 Ястремска надделя над четвъртата в схемата представителка на домакините Каролин Гарсия с 6:4, 5:7, 7:6(3) след почти три часа игра и взе третата титла в кариерата си. .@D_Yastremska is your @WTA_Strasbourg champion!



She saves championship point to down Garcia, 6-4, 5-7, 7-6(3)! pic.twitter.com/h6T54MIrfl — WTA (@WTA) May 25, 2019 В първия сет двете си размениха по три пробива, но 19-годишната украинка реализира ключов брейк за 5:4, който се оказа решаващ. Във втората част Ястремска взе ранен аванс и водеше до 5:3, като при 5:4 пропусна два мачбола при подаване на съперничката. В последствие Гарсия, шампионка от надпреварата през 2016 година, реализира обрат и със серия от четири поредни гейма изравни резултата. "It's amazing to play here. Great court, great people and great atmosphere. It's a big pleasure."@D_Yastremska gives her speech following her @WTA_Strasbourg title run! pic.twitter.com/S8ktrEyZQE — WTA (@WTA) May 25, 2019 Французойката стигна до мачбол при сервис на противничката в десетия гейм, но не се възползва, а в последвалия тайбрек Ястремска доминираше. С успеха украинката ще се изкачи до рекордното в кариерата си 32-о място в световната ранглиста.

