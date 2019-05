Звездите на Русия се провалиха на полуфинала на Световното по хокей

Финландия победи олимпийския шампион Русия с 1:0 и се класира а финала на Световното първенство по хокей на лед в Словакия. Единственото попадение в двубоя реализира капитанът Марко Антила 9:42 минути преди края с добавка между краката на Андрей Василевски. Скандинавците изиграха страхотен мач и успяха да удържат звездната атака на съперника, в която личаха имената на някои от най-силните нападатели от Националната хокейна лига Александър Овечкин, Никита Кучеров, Евгени Малкин и Евгени Кузнецов.

Силен мач направи вратарят Кевин Ланкинен, който отрази всичките 32 удара към мрежата си и записа "шътаут". Стражът на руснаците Василевски парира 28 изстрела, но това не беше достатъчно и "Сборная" загуби за първи път след серия от осем поредни победи в турнира. Двукратният световен шампион Финландия достигна за последно до титлата през 2011 година, а през 2014 и 2016 година претърпя поражение на финала. В спора за трофея скандинавците очакват победителя от другия полуфинал между Канада и Чехия, които играят по-късно тази вечер.

