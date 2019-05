Тенис Беноа Пер спечели турнира в Лион 25 май 2019 | 17:56 - Обновена 0



Представителят на домакините Беноа Пер триумфира на турнира по тенис на червени кортове във френския град Лион с награден фонд 524 340 евро. Пер надделя на финала над поставения под номер 4 канадец Феликс Оже-Алиасим с 6:4, 6:3 за 80 минути. Опитният 30-годишен французин започна по-добре и поведе с 3:1 гейма, след което задържа преднината си до края на първия сет. Allez, Benoit!



Here's how @benoitpaire won the third title of his career at the #OpenParc in Lyon... pic.twitter.com/fSItpglUhv — Tennis TV (@TennisTV) May 25, 2019 Във втората част той пропиля ранен пробив аванс, но след 2:2 доминираше, реализира още два брейка и заслужи трета титла в кариерата си и втора за сезона след успеха в Маракеш през март. С победата си днес Пер ще се изкачи до 38-ото място в световната ранглиста. 18-годишния Оже-Алиасим остана без трофей и след втория си финал на ниво АТР, но от понеделник ще се изкачи до рекордното в кариерата си 22-о място в света. IT'S BENOIT'S IN LYON



That's now two #ATPTour titles in 2019 for the Frenchman



: @TennisTV | #OpenParc | @benoitpaire pic.twitter.com/39omwMsWDY — ATP Tour (@ATP_Tour) May 25, 2019

