Путинцева спечели титлата в Казахстан

Водачката в схемата Юлия Путинцева (Казахстан) спечели турнира по тенис на червени кортове в Нюрнберг с награден фонд 250 хиляди долара. Путинцева надделя над Тамара Зиданшек (Словения) с 4:6, 6:4, 6:2 след 2:17 часа игра. Така 24-годишната натурализирана рускиня взе първи трофей в кариерата си и си гарантира завръщане в топ 30 на световната ранглиста. Зиданшек започна по-добре в първия си финал в надпревара на WTA. @PutintsevaYulia reaches her first WTA-title

Congratulations!! pic.twitter.com/56g3udxeXo — NürnbergerCup (@NuernbergerCup) May 25, 2019 Тя на два пъти пропиля пробив аванс, но все пак стигна до успеха в първия сет с трети брейк в десетия гейм. Във втората част Путинцева реализира решителен пробив за 4:3, след което взе пет от следващите седем гейма, за да изравни резултата и да поведе с 3:1 в решаващия трети сет. До края московчанката доминираше и не допусна обрат. С класирането си на финала пък 21-годишната Зиданшек си гарантира 60-о място в световната ранглиста, което е рекордно класиране в кариерата й.

