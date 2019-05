Тенис Григор тренира с Фонини пред родни флагове в Париж (видео) 25 май 2019 | 16:09 0



Единственият българин в тенис елита Григор Димитров тренира с шампиона от “Мастърс”-а в Монте Карло Фабио Фонини на кортовете в Париж ден преди началото на турнира от “Големия шлем” - “Ролан Гарос”. От клиповете в социалните мрежи се вижда как има българско знаме на трибуните в подкрепа на Григор, като обстановката изглежда досущ като за официален двубой, а не за тренировъчно занимание. Grigor and Fabio, practicing together. pic.twitter.com/h6d6toUW2B — Helene ~ 13 (@DomiSascha) May 25, 2019 Както е известно, около 14 часа в неделя Димитров трябва да изиграе мача си от първия кръг на “Ролан Гарос” срещу ветерана Янко Типсаревич, а пък Фонини започва кампанията си в понеделник срещу сънародника си Андреас Сепи. Григор има две победи и пет поражения срещу Типсаревич, но пък е спечелил единствения им двубой на клей - в Монте Карло през 2013 година със 7:6(3), 6:1.

