Тенис Надал: Не ме интересува, че съм фаворит на "Ролан Гарос" 25 май 2019 | 13:59 0



копирано

Рафаел Надал сподели, че статутът на фаворит на предстоящия Ролан Гарос не го интересува. 11-кратният шампион и защитаващ титлата си испанец говори пред медиите преди старта на надпреварата тази неделя (26 май). Матадора е с актив от 86 победи и едва две загуби на French Open и е в перфектна форма, след като преди седмица спечели девета титла в Рим с победа на финала над Новак Джокович. „Не ме интересува дали съм фаворит. Интересува ме само това да се чувствам добре и да играя добре“, заяви Надал. „Оценявам, че вие, медиите, ме виждате по този начин, но Тийм, Новак, Федерер, Циципас играят добре, Дел Потро Нишикори – всички тези играчи са сред най-добрите в света и ще бъдат фаворити. Единственият фаворит е този, който ще прибере купата у дома след две седмици“. “One day of golf, one day of family...”@RafaelNadal knows how to relax before preparations began for #RG19 pic.twitter.com/3dhjj4CoX2 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2019 Сезонът на клей за Рафа не премина по най-добрия начин. Той загуби на полуфиналите в Монте Карло от Фабио Фонини, отпадна в същата фаза в Барселона след загуба от Доминик Тийм и допусна поражение от Стефанос Циципас на крачка от финала в Мадрид. В Рим обаче нямаше кой да го спре и испанецът вдигна първи трофей за сезона. „Да загубиш на полуфиналите се смята за нещо лошо. Но това е така, ако не играеш особено добре на старта на сезона на червено. Трябва да си скромен и да оценяваш малките подобрения. За мен, едно от най-позитивните неща бе, че преди да започна в Рим, не бях пълно бедствие, а бях играл на три полуфинала. Не е перфектно, но не е и пълно разочарование“, сподели световният №2. 11-кратният шампион на Ролан Гарос сподели, че е прекарал страхотно време у дома – играл е голф и се е насладил на прекараните моменти със семейството. Надал вече проведе две тренировки на клея в Париж. All the emotions in press today for @RafaelNadal #RG19 pic.twitter.com/CAyYW4Xduk — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2019 17-кратният шампион от Шлема започва срещу квалификанта Яник Ханфман, а във втори кръг отново може да играе срещу тенисист, преминал през пресявките – Яник Маден или Кимер Копеянс. В четвъртината на Рафаел са още Кей Нишикори и Даниил Медведев, а първият му поставен опонент може да е Давид Гофен. Матадора сподели, че няма да подценява никого на старта, тъй като в миналото няма добри спомени от състезатели с по-нисък ранкинг. „Проблемът при мен е, че ако играя зле, мога да загубя от всеки. Това бе проблемът и с Дъстин Браун. През 2015 г. играх лошо и бе нормално да претърпя поражение от опасен състезател на трева“, спомни си испанецът ранното отпадане от Уимбълдън. „Загубих също така от Дарси през 2013. Това е част от спорта. Когато играеш зле, обикновено губиш“, заяви Надал. TennisKafe.com

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 191

1