Федерер преди "Ролан Гарос": Не съм сигурен, че мога да бия най-добрите

Роджър Федерер се завръща на Ролан Гарос за пръв път от 2015 г. насам и очаква началото на турнира срещу италианеца Лоренцо Сонего. Шампионът от 2009 г. не е поставян сред топ фаворитите на клея в Париж от повечето анализатори, а и самият той призна, че не е сигурен как ще се представи срещу най-добрите съперници на клей. Въпреки това 20-кратният шампион от "Големия шлем" заяви, че се чувства по същия начин, по който се завърна на Australian Open 2017 след шестмесечно отсъствие поради контузия. Тогава Маестрото спечели трофея в Мелбърн. „Не знам, има много въпросителни около мен. По даден начин се чувствам подобно на състоянието си на Australian Open през 2017 г. Намирам се малко в неизвестното“, призна швейцарецът. “I’m very happy to be back. When you miss something in life, you’re happy to be back...”@rogerfederer meets the press in Paris for the first time at #RG19... pic.twitter.com/nz39OFR0sr — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2019 „Чувствам, че играя добър тенис, но дали това е достатъчно срещу най-добрите играчи, когато трябва да се изправя срещу тях? Не съм сигурен, не го усещам. Но се надявам, че мога да се добера до тази позиция – далеч в турнира срещу топ играчите. Първо обаче се нуждая да стигна дотам и знам, че това е предизвикателство само по себе си. Ще бъде вълнуващо да премина през този турнир психически“, заяви Федерер. Преди няколко седмици Роджър спаси два мачбола срещу Гаел Монфис в Мадрид, но после преживя същото на свой гръб и загуби от Доминик Тийм на четвъртфиналите. Записа и победи в Рим, но се отказа преди двубоя срещу Стефанос Циципас от четвъртфиналите заради контузия в левия крак. „Мисля, че успях да тренирам достатъчно усърдно и да премина през задължителните трудни мачове в Мадрид и Рим. Те бяха по-трудни, отколкото ми се искаше, но предполагам, че ни харесва да спасяваме мачболи. Но наистина чувствам, че за мен бе важно да играя под напрежение и с нерви, за да бъда истински готов“, сподели Федерер. A lot of things have changed since @rogerfederer was last at Roland-Garros...#RG19 pic.twitter.com/dJlpa5ETq1 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 24, 2019 Маестрото започва срещу Сонего, а първият му поставен опонент може да е Матео Беретини. В същата четвърт са Марин Чилич, Стефанос Циципас, Стан Вавринка и Григор Димитров. Шампионът от 2009 г. знае, че трябва да избегне дългите и изморителни срещи в началото, за да съхрани сили за по-трудните съперници. „По някакъв начин съм щастлив да бъда тук. Просто искам да премина през първия кръг и да стартирам с победите. Това е фокусът ми в този момент. Не мисля твърде напред в бъдещето“, заяви 20-кратният шампион от Големия шлем. TennisKafe.com

