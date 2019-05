Тенис Оже-Алиасим стигна финала в Лион 24 май 2019 | 20:40 0



Феликс Оже-Алиасим се класира за финала в турнира по тенис в Лион (Франция). Канадецът победи трудно с 2:6, 7:6 (3), 6:4 над поставения под номер 1 Николоз Басиашвили (Грузия) за 2 часа и 16 минути. 19-годишният Оже-Алиасим, който спечели срещу Басиашвили и в Маями през март, ще се изправи срещу Беноа Пер в двубоя за титлата в Лион. 18yo Felix Auger Aliassime comes back to beat Nikoloz Basilashvili 2-6, 7-6(3), 6-4 to reach in Lyon his 2nd career ATP final (after Rio), both on clay.



[getty] pic.twitter.com/whsPF1Z6r4 — José Morgado (@josemorgado) May 24, 2019 Представителят на домакините Пер победи с 6:4, 6:2 Тейлър Фриц от САЩ за само 64 минути. Оже-Алиасим ще играе за втори път в кариерата си на финал в турнир от АТП, докато Пер ще опита да спечели трета титла в своята кариера. До момента френският тенисист е играл в шест финални двубоя.

