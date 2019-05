Испания Меси: Още мисля за загубата от Ливърпул, сами сме си виновни 24 май 2019 | 18:58 - Обновена 0



“Резултатът от мача с Ливърпул е много тежък. Най-трудният момент от сезона. Сами сме си виновни, а не треньорът. Мачът приличаше на този в Рим. Грешката ни беше, че през втората част имаше само един тим, ние не се борехме. Не можем да си позволим още един такъв мач. За две години в ШЛ загубихме само два мача - в Рим и на “ Messi: "The truth is that I did not start reviewing the game, but what I experienced at that time was a match very similar to that of Rome, where we entered and quickly conceded a goal, it started going through our heads, to not go through the Roma thing again." — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 24, 2019 Аржентинецът говори и за утрешния двубой. “Ще бъда спокоен, както винаги. Важен мач, защото е финал. Подготвяме се по същия начин, както през целия турнир. Изстрадахме си правото да го изиграем. Това е поредният финал за нас. Още една купа, с която можем да оформим дубъл. Трябва да завършим сезона по този начин. Ще излезем и ще се борим докрай, както го правим през целия сезон. Трябва да подходим по правилния начин, за да спечелим. Трябва да разграничим Шампионската лига от утрешната среща и да не забравяме, че Messi: "We must give importance to the Cup, we want to win one more title" #TotsUnits pic.twitter.com/kAlR7MkLKh — FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2019 Суперзвездата на Барселона Лионел Меси изрази съжалението си от злополучната загуба с 0:4 от Ливърпул , заради която тимът отпадна на 1/2-финалите на Шампионската лига.“Резултатът от мача с Ливърпул е много тежък. Най-трудният момент от сезона. Сами сме си виновни, а не треньорът. Мачът приличаше на този в Рим. Грешката ни беше, че през втората част имаше само един тим, ние не се борехме. Не можем да си позволим още един такъв мач. За две години в ШЛ загубихме само два мача - в Рим и на “ Анфийлд ”. Още мисля за поражението от Ливърпул, но не и за Златната обувка. Трябва да го забравим. Всички мислехме за ШЛ и не искахме да се повтори случилото се в Рим. Трябва да продължим да се борим. Не бива да се извиняваме за играта ни през второто полувреме или резултата, а заради обещанието да спечелим трофея. Не аз съм човекът, който трябва да каже дали имаме нужда от промени за следващия сезон. Всички в съблекалнята сме тъжни за станалото. Не мога да направя сравнение между загубата и тази на финала на Мондиал 2014. С изключение на този мач, справихме се блестящо този сезон”, коментира Меси на пресконференцията преди утрешния финал за Купата на краля, която беше първа за него от 2015 г. насам.Аржентинецът говори и за утрешния двубой. “Ще бъда спокоен, както винаги. Важен мач, защото е финал. Подготвяме се по същия начин, както през целия турнир. Изстрадахме си правото да го изиграем. Това е поредният финал за нас. Още една купа, с която можем да оформим дубъл. Трябва да завършим сезона по този начин. Ще излезем и ще се борим докрай, както го правим през целия сезон. Трябва да подходим по правилния начин, за да спечелим. Трябва да разграничим Шампионската лига от утрешната среща и да не забравяме, че Валенсия е много добър отбор”, допълни той.

