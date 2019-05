Тенис Гарсия срещу Ястремска на финала в Страсбург 24 май 2019 | 18:51 0



копирано

Представителката на домакините Капролин Гарсия и украинската тийнейджърка Даяна Ястремска се класираха за финала на турнира по тенис на червени кортове във френския град Старсбург с награден фонд 250 хиляди долара. Шампионката от надпреварата през 2016 година Гарсия се наложи над участващата с "уайлд кард" своя сънародничка Хло Паке с 6:3, 6:4. Поставената под номер 4 французойка реализира ранни пробиви и в двата сета, след което сервираше солидно и не допусна да бъде застигната от съперничката си. .@CaroGarcia is through to the @WTA_Strasbourg final!



She gets the better of compatriot Parquet 6-3, 6-4! pic.twitter.com/ewY2w9rOrw — WTA (@WTA) May 24, 2019 24-ата в света Гарсия ще търси седма титла в кариерата си срещу 42-ата в класацията на WTA Ястремска, която елиминира втората в схемата и 11-а в световната ранглиста Арина Сабаленка (Белрус) с 6:4, 6:4. 19-годишната украинка игра агресивно и пласира 36 печеливши удара срещу едва 17 на съперничката си, за да достигне до втория си финал за сезона след титлата в Хуа Хин (Тайланд) през февруари. След успеха срещу най-предно класирана тенисистка в кариерата си Ястремска ще се опита да спечели трети трофей като професионалистка.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 206 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1