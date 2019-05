Тенис Халеп: В момента всичко е като бонус 24 май 2019 | 16:52 0



Симона Халеп е спокойна преди началото на Откритото първенство на Франция по тенис. Румънката, която спечели титлата в Париж през миналия сезон, ще опита да даде най-доброто от себе си и да остави добри впечатления при поредното си участие на "Ролан Гарос". You have to win @rolandgarros to get a picture with the king of clay #mybestpictureever @RafaelNadal pic.twitter.com/Fisr8BjHsm — Simona Halep (@Simona_Halep) May 23, 2019 "Сега е по-лесно и по-добре. Няма значение какво ще се случи. Всичко идва като бонус. Ще опитам да дам най-доброто и да стигна далеч отново", заяви Халеп, която загуби финалите в Париж през 2014 и 2017 година. Първата съперничка на 27-годишната румънска тенисистка във френската столица е Айла Томлянович от Австралия. Big things happen when you dream big.#justdoit pic.twitter.com/Of6iXZFmNv — Simona Halep (@Simona_Halep) May 20, 2019 "Пак имах възможност да се докосна до шампионския трофей. Исках го толкова много в миналото, но сега го имам. Искам да продължа да се усмихвам и да бъда щастлива", добави заемащата третото място в световната ранглиста Симона Халеп. "Ролан Гарос" започва на 26 май и продължава до 9 юни.

