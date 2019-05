Испания Робен: Перес ми каза, че има нужда от пари 24 май 2019 | 16:45 - Обновена 0



копирано





“Смяната на президента ми се отрази зле. В Мадрид се чувствах много удобно и направих добри мачове. Тогава обаче клубната политика се промени. Вече нямах възможности за игра и трябваше да реша дали да остана. Байерн силно ме искаше, като действа бързо и ясно. Още от самото начало оттам показаха колко са сериозни. Чувството е хубаво, когато даден гранд полага такива усилия и затова отидох в Мюнхен. Не ставаше въпрос само за

Robben: "I felt comfortable at Real Madrid and played very well, but Perez returned and bought Ronaldo, Kaka, Benzema and Alonso.



"The club needed to make money back on outgoings.



"When politics come into play and you do not get a real chance, you have to make a decision." pic.twitter.com/0Zc1TleFsP — Goal (@goal) May 24, 2019 Холандецът си припомни и 2010 г., когато загуби с екипа на баварците финала на Шампионската лига от Крилото на Байерн (Мюнхен) Ариен Робен се върна в спомените си за 2009 г., когато напусна Реал Мадрид , за да премине в германския тим.“Смяната на президента ми се отрази зле. В Мадрид се чувствах много удобно и направих добри мачове. Тогава обаче клубната политика се промени. Вече нямах възможности за игра и трябваше да реша дали да остана. Байерн силно ме искаше, като действа бързо и ясно. Още от самото начало оттам показаха колко са сериозни. Чувството е хубаво, когато даден гранд полага такива усилия и затова отидох в Мюнхен. Не ставаше въпрос само за Кристиано Роналдо . Флорентино Перес се завърна като президент, като доведе със себе си също и Кака, Карим Бензема и Чаби Алонсо. Клубът беше похарчил много пари и затова той ми каза, че и Реал се нуждае да прибере пари. За мен беше жалко, защото ми беше добре с Мануел Пелегрини . Освен това може би това беше най-добрата предсезонна подготовка в кариерата ми”, сподели Робен пред Goal.com.Холандецът си припомни и 2010 г., когато загуби с екипа на баварците финала на Шампионската лига от Интер , а малко след това претърпя поражение от Испания с националния тим на финала на Мондиал 2010. “От една страна, всичко беше толкова отчайващо. От друга страна, през въпросната година изживях големи моменти. Загубихме финала на ШЛ, но достигането ни до него беше голяма изненада. Това беше топ отдаденост. Тогава постигнахме домашен дубъл, така че си беше мега година за Байерн. Никой не очакваше, че с Холандия ще играем финал на Световното първенство. Ако го сториш, то тогава искаш и да го спечелиш. Никога не се знае дали ще получиш нова подобна възможност. За нещастие, нямах втора такава”, допълни той.

Още по темата

0



копирано

Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1222

1