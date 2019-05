Тенис Laver Cup ще бъде включен в календара на АТР 24 май 2019 | 13:46 - Обновена 0



Популярният отборен турнир по тенис Laver Cup ще стане официална част от календара на АТР, въпреки че няма да носи точки за светованата ранглиста. Благодарение на това споразумение обаче АТР ще помага с маркетинг, реклама, персонал, съдии и физиотерапевти. A new chapter begins: #LaverCup partners with the @ATP_Tour. #ATPxLAVERCUP #TennisUnrivaled pic.twitter.com/ueoAlaWjwE — Laver Cup (@LaverCup) May 24, 2019 Миналата година Григор Димитров участва в отбор “Европа” и заедно с Роджър Федерер, Новак Джокович, Александър Зверев, Давид Гофен и Кайл Едмънд спечелиха купата след успех нада отбор “Свят”, където участваха Ник Кирьос, Кевин Андерсън, Джон Иснър, Диего Шварцман, Джак Сок и Франсис Тиафо. Тази година Laver Cup ще се проведе между 20 и 22 септември в Женева, а засега е ясно единствено, че основателят на турнира чрез агенцията Team8 Роджър Федерер ще участва заедно с Рафаел Надал в отбор “Европа”.

