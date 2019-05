Зимни спортове Русия ще бъде домакин на Световното по хокей на лед през 2023 г. 24 май 2019 | 13:39 0



Още през септември IIHF взе предварително решение да даде шампионата през 2023 година на Русия, този през 2024 година на Чехия, а следващият след него на Швеция, като сега тези решения бяха потвърдени официално. Интересното в случая е, че през 2023 година шампионатът ще се проведе изцяло на територията на Санкт Петербург, като за тази цел ще бъдат използвани 22-хилядният Санктпетебургски спортен комплекс и 12-хилядният Зимен дворец. BREAKING CONGRESS NEWS: The 2023 #IIHFWorlds has been allocated to St. Petersburg (Russia) which aims to build the biggest ice hockey arena in the world. 2024 to Prague & Ostrava (CZE), 2025 to Sweden.

READ MORE: https://t.co/V7XpYxRYMy

Photo: S. Fedoseyev / @hcSKA pic.twitter.com/Cf0obUHDln — IIHF (@IIHFHockey) May 24, 2019



Ежегодният конгрес на Международната федерация по хокей на лед (IIHF) утвърди решението Русия да бъде домакин на световното първенство за мъже през 2023 година.Още през септември IIHF взе предварително решение да даде шампионата през 2023 година на Русия, този през 2024 година на Чехия, а следващият след него на Швеция, като сега тези решения бяха потвърдени официално. Интересното в случая е, че през 2023 година шампионатът ще се проведе изцяло на територията на Санкт Петербург, като за тази цел ще бъдат използвани 22-хилядният Санктпетебургски спортен комплекс и 12-хилядният Зимен дворец.Русия бе домакин на световно първенство по хокей за последно през 2016 година, като тогава шампионатът се състоя в Москва и Санкт Петербург.

