Бразилия прегази Русия в Лигата на нациите (видео + снимки)

Така бразилките имат 2 победи, 1 загуба и 6 точки във временното класиране на Лигата. Следващата седмица Бразилия ще играе на турнира в Група 8 в Апелдоорн (Холандия) срещу домакините, България и Полша.



"Сборная" пък е с 1 победа, 2 загуби и 3 точки. През следващата седмица Русия ще бъде в турската столица Анкара, където ще изиграе срещите си от Група 6 срещу домакините, Германия и Япония.



Над всички за бразилския тим беше Паула Боржо със 17 точки (1 блок и 59% ефективност в атака) за победата. За рускините Маргарита Курило се отчете с 12 точки.

Match point! #11 Tainara Santos hammers the ball to close the match. Brazil @volei defeated Russia @RusVolleyTeam 3-0 and reached their 2nd victory at #VNLWomen.

Stats: https://t.co/CrO9Zu4jLs

Match point! #11 Tainara Santos hammers the ball to close the match. Brazil @volei defeated Russia @RusVolleyTeam 3-0 and reached their 2nd victory at #VNLWomen.

Stats: https://t.co/CrO9Zu4jLs

https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNL pic.twitter.com/W6oEkj4s7k — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 24, 2019 Волейболистките на Бразилия записаха втора победа в Лигата на нациите. "Селесао" надигра безапелационно Русия с 3:0 (25:15, 25:17, 25:14) в последния си мач от турнира в Група 3 от първия уикенд на Лигата, игран тази нощ пред над 9000 зрители в зала "Нилсън Нелсън" в столицата Бразилия.

1