Англия Манчестър Юнайтед ще играе с местния отбор на Солскяер в Норвегия 24 май 2019 | 12:08 - Обновена 0



копирано





“Щастлив съм, че ще играем с Кристиансунд, които са от родния ми град в Норвегия. Това е допълнителен бонус за мен. Имаме много последователи в Скандинавия и е страхотно, когато срещам фенове на Юнайтед, където и да отида в Норвегия. Този мач ще е много важен, що се отнася до подготовката ни за новия сезон. Искаме да започнем силно и да имаме шанса да сме конкуретноспособни, щом дойде кампанията. Най-добрият начин това да стане е като наберем скорост”, сподели мениджърът #MUFC are heading to Oslo this summer for pre-season friendlies! — Manchester United (@ManUtd) May 23, 2019 Мъжкият и женският състави на Манчестър Юнайтед ще изиграят по една контрола в Норвегия през това лято, съобщиха от клуба. На 30-и юли “червените дяволи” ще се изправят срещу Кристиансунд на “Улеваал” в Осло. На следващия ден жените ще премерят сили с Волеренга на “Интилити Арена”, която е също в норвежката столица.“Щастлив съм, че ще играем с Кристиансунд, които са от родния ми град в Норвегия. Това е допълнителен бонус за мен. Имаме много последователи в Скандинавия и е страхотно, когато срещам фенове на Юнайтед, където и да отида в Норвегия. Този мач ще е много важен, що се отнася до подготовката ни за новия сезон. Искаме да започнем силно и да имаме шанса да сме конкуретноспособни, щом дойде кампанията. Най-добрият начин това да стане е като наберем скорост”, сподели мениджърът Оле Гунар Солскяер

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 86 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1