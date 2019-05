Волейбол Турция нанесе първа загуба на световния шампион Сърбия (видео + снимки) 24 май 2019 | 12:01 0



Така Турция записа 3 победи от 3 мача и с 9 точки е начело във временното класиране на Лигата. Следващата седмица Турция ще бъде домакин на турнира в Група 6, където ще играе с отборите на Русия, Германия и Япония.



Сърбия остана с 2 победи, 1 загуба и 6 точки. Следващия състезателен уикенд от Лигата сръбкините ще пътуват за Конеляно Венето (Италия), където в Група 5 ще спорят с домакините, шампионките в надпреварата от САЩ и Доминиканската република.



Над всички за турския тим е Ебрар Каракурт със страхотните 20 точки (1 блок, 4 аса и 50% ефективност в атака) за победата. За световните шампионки от Сърбия единствено Тияна Бошкович игра на ниво и завърши с 15 точки (47% ефективност в атака), но и това не бе достатъчно за успех.

It's not over until the whistle blows! Serbia @ossrb played great in defense, but Turkey @TVForgtr stayed awake to get the final point in this rally!



