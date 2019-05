Шампионска Лига Почетино очаква Хари Кейн да играе във финала на ШЛ 24 май 2019 | 11:36 - Обновена 0



"Кейн тренира и е във финалната фаза на възстановяването си. Надяваме се, че той ще може да помогне на отбора дали като титуляр, или като резерва. Ако не може, той ще бъде в съблекалнята, за да ни даде морална подкрепа, но сме оптимисти, че ще може да играе. Всички очакват да се получи битка, но мисля, че решаваща ще бъде емоцията. Тя ще диктува начина, по който се развива срещата. Ливърпул инвестира сериозни пари в състава си, за да достигне до този финал, но ние стигнахме до него по наш собствен път. Никой не очакваше да сме на финала, но сега имаме шанс да сътворим нещо историческо. Финали не се играят, финали се печелят и ние сме готови да спечелим този", заяви Почетино. Mauricio Pochettino expects #thfc striker Harry Kane to return from injury and play in the @ChampionsLeague final. pic.twitter.com/pb4E2PSXQr — Hotspur Related (@HotspurRelated) May 24, 2019 Мениджърът на Тотнъм Маурисио Почетино изрази увереността си, че нападателят Хари Кейн ще може да играе във финала на Шампионската лига срещу Ливърпул на 1 юни. Английският национал получи тежка травма в глезена в първия мач от четвъртфиналите на турнира срещу Манчестър Сити и не е играл оттогава, но в щаба на "шпорите" са оптимисти за завръщането му за най-големия мач в клубната история."Кейн тренира и е във финалната фаза на възстановяването си. Надяваме се, че той ще може да помогне на отбора дали като титуляр, или като резерва. Ако не може, той ще бъде в съблекалнята, за да ни даде морална подкрепа, но сме оптимисти, че ще може да играе. Всички очакват да се получи битка, но мисля, че решаваща ще бъде емоцията. Тя ще диктува начина, по който се развива срещата. Ливърпул инвестира сериозни пари в състава си, за да достигне до този финал, но ние стигнахме до него по наш собствен път. Никой не очакваше да сме на финала, но сега имаме шанс да сътворим нещо историческо. Финали не се играят, финали се печелят и ние сме готови да спечелим този", заяви Почетино.

