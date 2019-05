Волейбол Холандия с първа победа в Лигата на нациите (видео + снимки) 24 май 2019 | 10:59 - Обновена 0



копирано





Така холандките имат 1 победа, 2 загуби и 3 точки в класирането. Следващата седмица Холандия ще бъде домакин на турнира в Група 8 от Лигата, като съперници ще бъдат България, Полша и Бразилия. Срещите са от 28-и до 30-и май в Апелдоорн.



Република Корея е без победа до момента и един единствен спечелен гейм. Следващата седмица корейките ще играят на турнира в Група 7 в Макао, като ще спорят с олимпийския шампион Китай, Тайланд и Белгия.

Each time, the momentum for Netherlands @volleybaldames against Korea @KOR_Volleyball came at the end. Take a look at this bomb from #16 Indy Baijens to approach the win



All #VNL matches live: https://t.co/KO2zm2ahyq#BePartOfTheGame #volleyball #VNLWomen pic.twitter.com/qIACTm70VV — Volleyball World (@FIVBVolleyball) May 23, 2019

Най-полезни за холандския тим бяха Инди Байенс (3 блока, 2 аса и 47% ефективност в атака) и Жулиет Луис (2 блока, 3 аса и 55% ефективност в атака) с 12 и 11 точки за победата. За Република Корея Хи Йин Ким завърши с 11 точки.

