НБА Торонто само на победа от класиране за финала 24 май 2019 | 08:44 - Обновена 0



The @Raptors (3-2) take Game 5 on the road to get within one win of the 2019 #NBAFinals Presented by @YouTubeTV! #NBAPlayoffs pic.twitter.com/80PFKwlF5B — NBA (@NBA) 24 май 2019 г.



Паскал Сиакам добави още 14 точки и 13 борби за успеха, който бе изкован във втората и четвъртата четвърт. За Милуоки Янис Антетокунбо завърши с 24 точки, а Ерик Бледсо прибави още 20. Проблем за "елените" обаче се оказа слабата стрелба на Крис Мидълтън, който приключи с едва 6 точки, макар да взе 10 борби и да направи 10 асистенции. Двубоят в Милуоки започна отлично за домакините, които бързо взеха аванс от 18:4 след по-малко от пет минути игра. Постепенно обаче гостите започнаха да топят пасива си и поведоха за първи път в резултата в края на втората четвърт, когато с кош на Кайл Лаури дръпнаха с 2 точки за 36:34.



Милуоки успя да си върне предимството до почивката, а след равностойна трета четвърт "елените" се оттеглиха с преднина от 3 точки. В последните 12 минути обаче Кауай Ленард показа изключителната си класа и записа седмия си мач с поне 35 точки от началото на плейофите, за да доближи максимално тима си до участие в мача за титлата. Ако Торонто спечели шестия или седмия мач от серията с Милуоки, ще стане първият отбор, базиран извън територията на САЩ, който достига до финала в НБА. Kawhi and the @Raptors head back to Toronto with a 3-2 ECF lead!



Game 6: Saturday (5/25), 8:30pm/et, TNT#WeTheNorth #NBAPlayoffs pic.twitter.com/823toI6ScU — NBA (@NBA) 24 май 2019 г.



Пети мач от финала в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (играе се до 4 победи от 7 мача):



Милуоки - Торонто 99:105

