България завърши със загуба в първия турнир от Лигата на нациите (видео + снимки)

USA finish Week 1 of the VNL with 3 wins after a 3-0 (25-20, 25-16, 25-21) win over Bulgaria in Ruse!

Началото на първия гейм беше равностойно до 3:3, след което американките поведоха с 5:3 след грешка на Мирослава Паскова и ас на Сара Уилхайт. Разликата нарасна до 8:4 след контраатака от краче и отлична блокада на Чиака Огбогу. Преднината на САЩ стана 9:4 след силна контра на Микаела Фьоке. България успя да намали изоставането си до 8:10 след силни изяви на Силвана Чаушева, а след това дори изравни при 11:11 след аут на Джордън Томпсън и контра на Паскова. САЩ отново дръпнаха при 14:12, но българските "лъвици" веднага изравниха при 14:14 след атака на Нася Димитрова и страхотен блок на Мария Данчева. Последваха две грешки на българките и 16:14 за победителките в Лигата. Ас на Уилхайт и успешен блок на Джордин Поултър - 18:14 и прекъсване за Иван Петков. Момичетата на Карч Кирали запазиха предимството си до 20:16 и 23:18 след ас на Фьоке, след което без проблеми взеха гейма с 25:20 след отличен блок на Джордън Томпсън.Втората част започна по-добре за САЩ, които поведоха с 3:1 благодарение на Джордън Томпсън, но България изравни при 3:3 след контра на Мирослава Паскова. Американките отново дръпнаха до първото техническо прекъсване с 8:4 след два блока на Дейна Ретке и ас на Томпсън. Разликата набъбна до 10:4 след контраатака от втора линия на Микаела Фьоке и нова директна точка от сервис на Томпсън, което накара Иван Петков да вземе тайм-аут. България намали до 10:7 след ас на разпределителката Лора Китипова и контра на Мирослава Паскова. Въпреки усилията на българските момичета, САЩ продължиха да водят до 16:11 след нова успешна атака на Томпсън. Българките за пореден път стопиха пасива си до 17:15 след атаки на влязлата като резерва Симона Димитрова и Мирослава Паскова и ас на Мира Тодорова. Независимо от прекъсването за Карч Кирали, нова директна точка от сервис за Тодорова и 17:16. Атака на Томпсън, две контри на Сара Уилхайт и грешка на българките - 21:16 и втори тайм-аут за Иван Петков. Томпсън продължи с отличните си сервиси и американският тим спечели гейма с убедителното 25:16.Третия гейм стартира равностойно до първото техническо прекъсване, което дойде при минимална преднина за САЩ - 8:7 след атака на Микаела Фьоке. Разликата нарасна до 11:8 след успешни контри на Чиака Огбогу и Фьоке. България съумя да стопи изоставането си до 14:13 след бърза атака през центъра и ас на Нася Димитрова. Втората техническа пауза пък дойде при 16:14 за американките след грешка от сервис на влязлата за изпълнение на сервис за българския тим Петя Баракова. Атака на Гергана Димитрова, която се появи в игра по-рано в гейма, и грешка на американките и 16:16. САЩ веднага си върна преднината при 18:16 след атака на Микаела Фьоке и блокада на Сара Уилхайт. Разликата стана 20:17 след бърза контра през центъра на Дейна Ретке, което принуди Иван Петков да вземе втория си тайм-аут. САЩ успя да запази предимството си и спечели гейма с 25:21 след отлична блокада на Микаела Фьоке, а с това и мача с 3:0.Най-резултатна за българския тим бе Мирослава Паскова с 12 точки (32% ефективност в атака). За тима на САЩ реализира 16 точки (3 блока, 2 аса и 42% ефективност в атака), а Дейна Ретке добави още 12 точки (и 54% ефективност в атака) за победата.