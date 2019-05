Тенис Григор стъпи на парижкия клей, Федерер замерва зрители (видео) 23 май 2019 | 19:15 0



Сега Григор очаква жребия за основната схема на турнира, който ще се тегли по-късно. За първи път от дълго време Димитров не е сред поставените, което може да означава много тежък съперник още на старта на състезанието.







Roger Federer and Novak Djokovic exchange words as French Open preparations continue https://t.co/BQ4LBI2t29 pic.twitter.com/yaLBPNRwDW — The Us Posts (@theusapost21) May 23, 2019

При пристигането си на корт "Филип Шатрие" Федерер се засече със световния номер 1 Новак Джокович. Двамата се поздравиха и поговориха кратко. През последните месеци Роджър и Новак си размениха някои реплики през медиите относно бъдещето на ATP. Те имаха противоположни позиции по някои въпроси, но днес приеха с усмивка срещата.



Come slide with me @RafaelNadal | #RG19 pic.twitter.com/ScJnY8Btk4 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 23, 2019

Първи ден на клея в Париж бе и за основният фаворит за трофея Рафаел Надал. Испанецът пристигна на любимия си турнир след титла в Рим и се очаква отново да доминира в търсене на 12-а титла на "Ролан Гарос".



ЕМИЛ ЯНЧЕВ, Париж Григор Димитров направи първата си тренировка на комплекса на "Ролан Гарос". В добро настроение 28-годишният българин проведе занимание заедно с испанеца Фелисиано Лопес и под зоркия поглед на Радек Щепанек.Сега Григор очаква жребия за основната схема на турнира, който ще се тегли по-късно. За първи път от дълго време Димитров не е сред поставените, което може да означава много тежък съперник още на старта на състезанието.Първи ден на клея в Париж бе и за основният фаворит за трофея Рафаел Надал. Испанецът пристигна на любимия си турнир след титла в Рим и се очаква отново да доминира в търсене на 12-а титла на "Ролан Гарос".

