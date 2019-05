Локомотив (Новосибирск) удължи договора на Пламен Константинов

View this post on Instagram

«Конкуренция в Суперлиге стала значительно выше» . Генеральный директор клуба Роман Станиславов подвел итоги сезона «Локомотива» и «Локомотива-ЦИВС». Ответы на все волнующие вас вопросы, которые вы так ждали . 5 место в Чемпионате России для «Локомотива» – это успех? О том, какие ожидания были у руководства команды и насколько их удалось релизовать. . Насколько серьезные изменения ждут «Локо» в новом сезоне? Кто покинет команду, а кто к ней присоединится? . В чем секрет побед «Локомотив-ЦИВС»? Что ждет молодёжную команду в новом сезоне – отправятся ли игроки в аренду или получат шанс сыграть за основную команду? . Следующий розыгрыш «Локоволей» станет юбилейным. Где пройдет следующий финал и какие изменения ждут турнир? . Обо всем уже сейчас можно прочитать в интервью на официальном сайте нашего клуба lokovolley.com (активная ссылка в профиле). . . #вклокомотив #новосибирск #вфв #суперлига #волейбол #lokovolley #lokomotiv #novosibirsk #nsk #superligamenvolley #lokoteam #lokofamily

