НБА Уейд възмутен от липсата на Бевърли при най-добрите защитници 23 май 2019 | 17:44



“Патрик Бевърли не е в най-добрия отбор на защитниците. Това е неуважително и тъжно. Попитайте играчите кой трябва да бъде там”, написа Уейд в профила си в Twitter, а публикацията му събра повече от 11 хиляди харесвания и близо 2000 споделяния.

No @patbev21 on all defensive team. Thats just disrespectful and sad. Ask the players who should be on it. — DWade (@DwyaneWade) May 23, 2019

30-годишният Бевърли попадна във втория най-добър отбор на защитниците през 2014 година и в първия такъв през 2017 година. Легендата на Маями Хийт Дуейн Уейд изрази разочарованието и възмущението си от липсата на Патрик Бевърли сред най-добрите защитници за сезона в НБА. Гардът на Лос Анджелис Клипърс е известен именно с всеотдайната си игра в дефанзивен план, но въпреки силните си изяви през сезона и в плейофите, не попадна в нито една от двете символични петици.



